Prof. Dr. Bernd Meyer: "Wir müssen uns auf eine Stagnation vorbereiten"

Die durch den Krieg angestiegenen Energiepreise heizen die Inflation aber weiter an. Die EZB hat die Zinswende in der Eurozone bisher noch nicht angekündigt. Wo der Leitzins Ende des Jahres möglicherweise steht, wie relevant Corona noch ist, wie die Reise beim DAX weitergeht und was das alles für den Kapitalmarkt bedeutet, verrät Prof. Dr. Bernd Meyer. Er ist Chefanlagestratege bei Berenberg und ordnet im Interview mit DER AKTIONÄR TV die Folgen des Krieges für Verbraucher und Anleger ein. Außerdem erklärt er, wie Börsianer ihr Depot in der aktuellen Marktlage am besten aufstellen können.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008