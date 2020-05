PROSIEBENSAT.1 - Starker Kurssprung

KKR steigt mit einem Anteil von 5,21 Prozent bei ProSiebenSat.1 ein.

Die Aktie von ProSiebenSat.1 befindet sich seit Jahren in einer Abwärtsbewegung. Diese startete nach dem Allzeithoch bei 50,95 EUR im November 2015. In dieser Abwärtsbewegung gab es immer wieder kurze, aber deutliche Erholung. Diese Erholungen wurden aber schnell wieder abverkauft. Eine Trendwende gelang aber bisher nicht.

Am 23. März 2020 fiel der Wert auf ein Tief bei 5,72 EUR und damit auf den tiefsten Stand seit 12. August 2009. Seit diesem Tief läuft eine starke Erholung. Diese hat durch die aktuelle Meldung über den Einstieg von KKR noch einmal deutlich an Dynamik gewonnen. Die Aktie springt heute an ihrem EMA 200, der aktuell bei 11,49 EUR liegt. Mit diesem EMA beginnt eine Widerstandszone, die bis 11,94 EUR, also an den Abwärtstrend seit Mai 2018 reicht.

Run schon wieder vorbei?

Der aktuelle Run dürfte im Bereich um 11,49-11,94 EUR zumindest pausieren. Ein Rücksetzer in Richtung 10,00 EUR ist in den nächsten Tagen durchaus möglich. Sollte die Aktie allerdings diesen Widerstandsbereich durchbrechen, bestünde die Chance auf eine weitere Rally in Richtung 14,41 EUR.

