Proteintech erwirbt ChromoTek und erweitert so seine Antikörper-Tools der nächsten Generation

Proteintech, der Maßstab für Antikörper, gibt heute die Übernahme von ChromoTek bekannt, einem Hersteller von Einzeldomänenantikörpern aus Kameliden, auch bekannt als Nanokörper.

ChromoTek ist der Marktführer im Bereich Nanokörper – hochleistungsfähige rekombinante Reagenzien, die für bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen verwendet werden. Das kombinierte Unternehmen wird die zunehmenden Chancen und Herausforderungen der Branche in Bezug auf die Einzelzellanalyse, hochauflösende Bildgebung und Multiplex-Assays besser in Angriff nehmen können.

„Unsere zweckgeeigneten, auf Nanokörpern basierenden Tools ergänzen perfekt die umfassende Antikörperabdeckung des Proteoms, das Proteintech bietet“, so Dr. Marion Jung, CEO von ChromoTek. „Es ist aufregend, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das unsere Werte in Bezug auf Reproduzierbarkeit und Qualität zum Nutzen der Forschung und darüber hinaus teilt.“

Dr. Jason Li, CEO von Proteintech, sagte: „Diese neue Partnerschaft wird dem Markt erheblichen Wert bieten. Mit der globalen Fertigung auf drei Kontinenten werden wir nicht nur den Forschungsmarkt besser bedienen können, sondern auch die translationale Wissenschaft und therapeutische Anwendungen tiefgreifend beeinflussen.“

Über die Proteintech Group

Proteintech wurde 2002 gegründet und ist ein führender Hersteller von Antikörpern, Proteinen und Immunoassays. Proteintech verfügt über das größte proprietäre Portfolio an selbst hergestellten Antikörpern, das 2/3 des menschlichen Proteoms abdeckt. Mit über 70.000 Publikationen und bestätigter Spezifität bietet Proteintech Antikörper und Immunoassays in verschiedenen Forschungsbereichen an. Darüber hinaus produziert Proteintech Zytokine, Wachstumsfaktoren und andere Proteine, die vom Menschen exprimiert, bioaktiv und von cGMP-Qualität sind. Die Proteintech-Standorte sind nach ISO13485 und ISO9001-2015 akkreditiert. Um mehr über Proteintech zu erfahren, besuchen Sie bitte www.ptglab.com.

Über ChromoTek

ChromoTek ist ein Pionier bei der Entwicklung und Vermarktung innovativer Reagenzien auf Basis von Kamelid-Nanokörpern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Antikörpern bestehen Nanokörper nur aus einer einzigen Polypeptidkette; sie sind die kleinsten bekannten Antikörper. Das Unternehmen verfügt über einzigartige Erfahrung in der Entwicklung von Nanokörpern mit gewünschten Affinitäten, Spezifitäten und Formaten für spezielle Anwendungen in der biomedizinischen Forschung, bei denen andere Antikörperformate versagen. Als Markt- und Produktführer im Bereich leistungsstarke Reagenzien sind wir stolz darauf, zu bahnbrechenden wissenschaftlichen Entdeckungen auf der ganzen Welt beizutragen. Darüber hinaus ist ChromoTek ein zuverlässiger Anbieter von maßgeschneiderten Nanokörpern für die Pharmaindustrie. ChromoTek wurde 2008 gegründet und hat Niederlassungen in Martinsried in der Nähe von München (Deutschland) und Islandia (NY, USA).

