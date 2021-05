PSI Software: Profiteur der Digitalisierung

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) mit dem starken Jahresstart angedeutet, dass zukünftig Margen in einer Größenordnung von 11 bis 12 Prozent erreicht werden können. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und nennt ein positives Rating.Nach Analystenaussage sei zudem das vergangene Geschäftsjahr 2020 deutlich besser als zu Beginn der Pandemie befürchtet ausgefallen. Dabei habe das Management die Risikovorsorge spürbar nach oben gesetzt und zusätzliche Sicherheitspuffer geschaffen. Die Risikovorsorge sei inklusive etwaiger Belastungen aus einer Betriebsprüfung auf rund 6 Mio. Euro erhöht worden. Im Segment Produktionsmanagement habe PSI die Produkte bereits auf die partnerfähige Konzernplattform umgestellt, was Margen in einer Größenordnung von 11 bis 12 Prozent ermögliche. Im Segment Energiemanagement werde dagegen noch an der Migration gearbeitet. Nach Meinung des Analysten sei das Unternehmen für die weitere Zukunft hervorragend aufgestellt. Bestimmendes Thema werde in den kommenden Jahren die fortschreitende Digitalisierung sein, die im Zuge der Pandemie einen weiteren Schub erhalten habe. Dies eröffne der Gesellschaft zusätzliches Wachstumspotenzial. Für die weitere Entwicklung des Berliner Unternehmens sei GSC unverändert positiv gestimmt. Angesichts der noch bestehenden Unsicherheiten behalte der Analyst aber noch einen konservativen Ansatz bei und lasse die Prognosen für das laufende Jahr unverändert. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel von 31,50 Euro, nimmt nach dem deutlichen Kursanstieg das Rating aber auf „Halten“ (zuvor: „Kaufen“) zurück.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.05.2021, 11:30 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 11.05.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2021-05-10_PSI.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A0Z1JH9