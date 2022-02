Putin nimmt an Übung der Atomstreitkräfte teil

Moskau (Reuters) - Russlands Präsident Wladimir Putin wird am Samstag Übungen der Atomstreitkräfte beaufsichtigen.

Dabei würden auch Marschflugkörper und ballistische Raketen eingesetzt, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Dem russischen Präsidialamt zufolge stehen die Übungen nicht in Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, sondern gehören zum regulären Trainingsprogramm des Militärs. Die Teilnahme von Putin sei wichtig, er werde wahrscheinlich in einem der Lagezentren sein.

Die Militärübungen finden inmitten der angespannten Lage in der Ukraine statt. Russland hat nahe der Grenze über 100.000 Soldaten zusammengezogen. Der Westen fürchtet eine Invasion, was Russland dementiert. Russland hat in den vergangenen vier Monaten zahlreiche Militärmanöver abgehalten und angekündigt. Derzeit läuft eines mit dem Nachbarn Belarus. Dieses soll am Sonntag enden. An dem am Samstag sollen unter anderem die russische Luftwaffe sowie die Schwarzmeerflotte teilnehmen. Getestet würden Befehlsketten, Kampftruppen sowie die Verlässlichkeit von strategischen Atomwaffen und nicht-nuklearen Waffen, hieß es vom Verteidigungsministerium.