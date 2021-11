Q4 Inc. platziert sich unter den Best Workplaces™ 2021 im Technologiesektor aufgenommen

Q4 Inc. (TSX:QFOR), („Q4“ oder „Unternehmen“), eine führende Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, ist in die List of Best Workplaces™ in Technology 2021 aufgenommen worden. Diese Auszeichnung folgt auf die kürzliche Ernennung von Q4 zu den Top 50 Best Workplaces in Kanada sowie den Top 50 Best Workplaces for Women und den Top 50 Best Workplaces for Inclusion – und das bereits im dritten Jahr in Folge.

Die Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform von Q4 zielt darauf ab, börsennotierte Unternehmen und die Käufer- und Verkäuferseite über ihre wichtigsten Unternehmensprozesse zu verbinden, insbesondere in den Bereichen Investor Relations, Corporate Access, Research und Deal Management. Heute stellt Q4 über seine Kapitalmarktplattform mehr als 2.600 börsennotierten Unternehmen und Investmentbanken innovative Lösungen für Investor Relations und Corporate Access bereit. Außerdem unterstützt das Unternehmen über 13 Millionen Investoren und Sell-Side-Analysten pro Monat durch seine Plattform, mehr über die Unternehmen zu erfahren, in die sie investieren.

Die vertrauenswürdige, sichere und umfassend skalierbare Plattform von Q4 soll allen Kapitalmarktteilnehmern dabei helfen, zum optimalen Zeitpunkt das richtige Unternehmen über die richtige Bank mit dem richtigen Investor zu verbinden. Aufgrund dieser Größenordnungen konnte Q4 enorme Datenmengen aufbauen, die proprietäre Erkenntnisse über das Verhalten der Kapitalmarktteilnehmer liefern. Bei der Nutzung dieser Erkenntnisse zum Vorteil seiner Kunden befindet sich das Unternehmen derzeit noch in der Anfangsphase.

In den letzten Jahren ist Q4 schnell gewachsen und hat kürzlich seinen erfolgreichen Börsengang an der Toronto Stock Exchange abgeschlossen. Weltweit hat das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl auf über 500 erhöht, um seinen wachsenden Kundenstamm zu bedienen und seine Produkt- und Dienstleistungsplattform kontinuierlich zu verbessern und zu erweitern.

„Q4 fördert eine Arbeitsumgebung, die vollständig vernetzt, vielfältig, gleichberechtigt und inklusiv ist“, so Darrell Heaps, Chief Executive Officer. „Wir sind stolz auf unsere Kultur, die auf unseren gemeinsamen Werten aufbaut. Diese Werte schaffen die Grundlage unseres Handelns und helfen uns bei der Entwicklung und Bereitstellung innovativer Produkte und Kundenerlebnisse. Wir haben unsere Anstrengungen jahrelang auf den Aufbau von Q4 konzentriert, um Wachstum und Expansion kontinuierlich voranzutreiben, und wir sind entschlossen, unseren Auftrag zum Nutzen unserer Mitarbeiter, unserer Community, unserer Kunden und unserer Investoren zu erfüllen.“

Die Liste „Best Workplaces in Technology“ sowie die anderen Best Workplaces-Kategorien basieren auf dem direkten Feedback der Mitarbeitern von hunderten Unternehmen, die von Great Places to Work® befragt wurden.

Über Q4:

Q4 Inc. (TSX:QFOR) ist eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die durchgängige Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein vertrauenswürdiger Partner von mehr als 2.600 börsennotierten Unternehmen, darunter 50 Prozent der S&P 500 und führenden Investmentbanken. Q4 hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und unterhält Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen zu Q4 finden Sie unter www.q4inc.com.

Über Great Place to Work®:

Great Place to Work ist eine globale Autorität für vertrauenswürdige und hochproduktive Arbeitsplatzkulturen. Über proprietäre Bewertungstools, Beratungsdienste und Zertifizierungsprogramme nimmt GPTW die weltweit besten Arbeitplätze in eine Reihe von nationalen Listen auf, die unter anderem von The Globe & Mail (Kanada) und dem Fortune Magazine (USA) veröffentlicht werden. Great Place to Work liefert die Maßstäbe, das Framework und das Know-how, die notwendig sind, um herausragende Arbeitsplatzkulturen zu entwickeln, zu erhalten und zu honorieren. Besuchen Sie uns unter www.greatplacetowork.ca oder folgen Sie uns auf Twitter unter @GPTW_Canada.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

