QUALCOMM - Aktienkurs explodiert weiter

Die Qualcomm-Aktie zieht seit den letzten Quartalszahlen massiv an. Bereits zuvor zeigte sich ein bullisches Bild (siehe: QUALCOMM - Rally gestartet?) Gestern legte der Wert an der Nasdaq um 7,89 % zu und war damit der zweitgrößte Gewinner.

Noch am 10. Oktober notierte die Aktie im Tief bei 122,16 USD und damit in der Unterstützungszone zwischen 123,93 und 121,05 USD. Das aktuelle Allzeithoch stammt von gestern und liegt bei 183,73 USD. Die Aktie legte also knapp 50 % in gut einem Monat zu.

Mit dem gestrigen Anstieg überwand der Wert sein altes Allzeithoch aus dem Januar 2021 bei 167,94 USD. Er näherte sich damit einem Ziel bei 193,70 USD, das sich aus dem Ausbruch über den Abwärtstrend ab Januar ableiten lässt, deutlich an. Geht man an die Korrektur ab Januar 2021 mit Fibonacci-Projektionen ran, dann erhält man auf prozentualer Basis ein Ziel bei 356,12 USD.

Rücksetzer einplanen

Das Chartbild der Qualcomm-Aktie macht auf mittelfristige Sicht trotz der starken Rally der letzten Wochen noch immer einen bullischen Eindruck. Kurzfristig kann es zunächst noch zu einem Anstieg bis 193,70 USD und dann zu einem Rücksetzer gen 167,94 USD oder sogar 152,69 USD kommen. Aber mittelfristig besteht die Chance auf eine weitere Rally gen 356,12 USD.

Sollte die Aktie allerdings stabil unter 152,69 USD abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste zunächst mit Abgaben bis 138,85 USD und evtl. sogar bis in die Unterstützungszone zwischen 123,93 und 121,05 USD gerechnet werden.

