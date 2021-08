QUALCOMM - Das gefällt den Bullen nicht

Die Qualcomm-Aktie markierte am 20. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 167,94 USD. Anschließend fiel die Aktie in die Unterstützungszone zwischen 123,93 USD und 121,05 USD zurück.

Danach setzte eine Bodenbildung ein. Am 29. Juli brach der Wert über die Nackenlinie bei 145,30 USD nach oben aus, scheiterte aber wenige Tage danach an der Unterkante des Abwärtsgaps vom 04. Februar bzw. am Widerstand bei 152,69 USD.

Seit 02. August 2021 befindet sich der Wert in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel er vorgestern per Tagesschlusskurs unter die Nackenlinie der Bodenformation bei 145,30 USD und gestern unter den kurzfristigen Aufwärtstrend und unter den EMA 50 zurück. Aktuell deutet sich zudem eine negative Eröffnung an.

Kurzfristige Verkaufswelle

Die Qualcomm-Aktie könnte in den nächsten Tagen weiter unter Druck stehen. Ein Rückfall in Richtung der Unterstützungszone zwischen 123,93 und 121,05 USD möglich. Damit sich das Chartbild wieder deutlich aufhellt, müsste der Wert über 145,30 USD ansteigen. Dann könnte es zu einer Rally in Richtung 152,69 USD und vielleicht sogar an das Allzeithoch bei 167,94 USD kommen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)