Quartile übernimmt Sidecar zur Bildung der umfangreichsten kanalübergreifenden E-Kommerz-Werbeplattform

Quartile, die führende Plattform zur Anzeigenoptimierung für vorrangige Händler auf dem E-Kommerz-Markt, meldete heute die Übernahme von Sidecar, einem leistungsstarken Anbieter von Marketing-Technologie für E-Kommerz-Händler und Marken, der in allen bedeutenden Werbeplattformen, darunter Google, Microsoft Bing, Facebook, Instagram und Amazon, tätig ist.

Die beiden Unternehmen kommen unter dem Firmennamen Quartile zusammen und wollen die Marke in eine der weltweit größten kanalübergreifenden E-Kommerz-Werbeplattformen verwandeln. Beide Plattformen nutzen maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung, um datengestützte Strategien und empfohlene Methoden für Marketingfachleute bereitzustellen. Außerdem bieten sie auch erstklassige Berichterstellung und Anzeigenverwaltung.

Quartile geht davon aus, dass sich der Betrag der verwalteten Werbeausgaben über alle Plattformen mit der Übernahme verdoppeln und im Jahr 2021 2 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Unilever, Burt’s Bees und Thrasio gehören zu den mehr als 5.000 Marken, die die Plattformen derzeit auf E-Kommerz-Kanälen wie Amazon, Google, Instacart, Walmart, Facebook und Shopify nutzen. Das zusammengeschlossene Unternehmen wird Kunden in 26 Ländern bedienen.

„Aus der Kombination der erstklassigen Lösung von Sidecar und dessen Kompetenzen bei der Durchführung von Werbekampagnen für Direktvertriebe im E-Kommerz mit unserer unternehmenseigenen KI-gestützten Analyse- und Optimierungsplattform entsteht die umfassendste und leistungsstärkste E-Kommerz-Suite“, erklärte Daniel Knijnik, Mitbegründer und CEO von Quartile. „Die Geschäftstätigkeiten, Produkte und Beziehungen der beiden Unternehmen ergänzen einander bestens und bieten unseren beiderseitigen Kunden, Mitarbeitern und anderen Interessengruppen in unterschiedlichen Märkten beispiellose Vorteile.“

„Werbefachleute im Einzelhandel und kleine Firmen stehen vor enormen Hürden, wenn es darum geht, auf Online-Marktplätzen gesehen zu werden. Nur 0,1 Prozent der Produkte machen rund 80 Prozent der Umsätze auf E-Kommerz-Marktplätzen aus. Darum erkennen Marken die Notwendigkeit einer holistischen Lösung, die ihnen hilft, sich auf allen Marktplätzen und Direktverkaufs-Websites zu behaupten“, ergänzte Knijnik.

Quartile und Sidecar haben in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erlebt, während intensiverer Wettbewerb unter Online-Händlern die Werbeausgaben erhöht hat. Prognosen zufolge wird Amazon seine Werbeeinnahmen bis Ende 2021 auf 24,47 Mrd. USD erhöhen, eine Steigerung von 55,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit verringert sich der Abstand des drittgrößten Werbenetzwerks zu den Erst- und Zweitplatzierten Google und Facebook (deren Werbeeinahmen um 34 Prozent bzw. 43 Prozent gestiegen sind). Die Plattformen bieten Marketingfachleuten im E-Kommerz einen wichtigen Vorteil in dieser wachstumsstarken Branche.

„Ebenso wie das Quartile-Team setzen wir uns mit Leidenschaft dafür ein, kleinen Firmen und großen Einzelhändlern behilflich zu sein, ihre Exposition, ihr Shopping-Publikum und ihre Marken über alle Vertriebskanäle hinweg zu vergrößern“, so Andre Golsorkhi, Gründer und CEO von Sidecar. „Diese Übernahme ist das ultimative Beispiel, wie wir unseren Kunden weiterhin helfen können, wenn deren Herausforderungen immer komplexer werden. Durch den Zusammenschluss der Kompetenzen und Technologien von Sidecar und Quartile sichern wir unsere Marketing-Spitzenleistungen langfristig ab, auf die sich Einzelhändler verlassen.“

Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekanntgegeben. Das vereinte Unternehmen wird eine Belegschaft von mehr als 300 Mitarbeitern beschäftigen. Rockbridge Growth Equity, ein in Detroit ansässiges Private-Equity-Unternehmen, das im September des vergangenen Jahres ursprünglich in eine Minderheitsbeteiligung an Quartile investierte, ist weiterhin der größte institutionelle Investor in der Transaktion. Bestehende Aktionäre von Sidecar besitzen nach der Übernahme ebenfalls einen beträchtlichen Anteil an dem neuen Quartile. Die Investment Bank Canaccord Genuity agierte als exklusive Finanzberaterin von Quartile und Rockbridge in Verbindung mit der Transaktion.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit dem Sidecar-Team“, erklärte Kevin Prokop, Gründer und Managing Partner bei Rockbridge. „Das Sidecar-Team hat ein außergewöhnliches Geschäft aufgebaut. Wir sind davon überzeugt, dass aus dem Zusammenschluss von Quartile und Sidecar ein markantes Unternehmen entsteht, das in einer einzigartigen Position ist, die spannenden Chancen in der Branche für E-Kommerz-Marketing wahrzunehmen.“

Über Quartile:

Quartile wurde 2016 gegründet und ist eine durch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen gestützte Anzeigenoptimierungsplattform für führende Anbieter auf dem E-Kommerz-Marktplatz, wie etwa Amazon, Walmart.com und Instacart. Die Werbetechnologie von Quartile nutzt firmeneigene Technologie und sechs patentierte Algorithmen, um Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, die auf genauen Daten für verbesserte Leistung und höheres Wachstum basieren. Die Quartile-Plattform bietet ein nutzerfreundliches Dashboard, das Verkäufern die richtigen Tools in die Hand gibt, um ihre Einzelhandelsmedien auf allen Marktplätzen zu verwalten. Damit können Kampagnen auf Produktebene optimiert werden, um Umsätze zu steigern, die Werbekosten der Umsätze (ACoS) zu senken und die Margen zu verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.quartile.com.

Über Sidecar:

Sidecar bietet Marketing-Spitzenleistungen für Einzelhändler und Marken. Sidecar hilft seinen Kunden mit fortschrittlicher Technologie, firmeneigenen Daten und langjähriger Erfahrung im Bereich Performance-Marketing dabei, das gesamte Potenzial der heutigen leistungsstarken Suchfunktionen, Shopping-, Social-Media- und Marktplatz-Vertriebskanäle auszuschöpfen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: getsidecar.com

