RBC belässt B-Aktie von Shell auf 'Outperform' - Ziel 2200 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die B-Aktie von Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Sie stehe zudem auf der "Global Energy Best Ideas List", schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Im Bereich Erdölförderung in großen Wassertiefen, der für 30 Prozent des Fördervolumens der Briten stehe, könne Shell das größte Portfolio unter den großen Ölkonzernen vorweisen. Dessen Wert sei mit rund 25 Milliarden US-Dollar anzusetzen, bei einem angenommenen Ölpreis von 50 Dollar je Barrel. Zudem habe Shell eine starke Stellung im Flüssiggasgeschäft (LNG), das er mit gut gut 50 Milliarden Dollar beziffere, und sei bei der Vermarktung führend. Dennoch werde die Aktie mit einem deutlichen Abschlag zur Branche gehandelt./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2021 / 22:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2021 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.