RBC belässt Dialog Semiconductor auf 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 67,50 Euro belassen. Im Fokus beim Chipdesigner stehe die Übernahme durch Renesas und dieser Deal dürfte wahrscheinlich auch vollzogen werden, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die vorgelegten Quartalszahlen seien vor diesem Hintergrund nicht bedeutsam./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2021 / 13:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2021 / 13:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.