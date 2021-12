Reddit: Online-Plattform will an die Börse – entsteht nun die Mutter aller „Meme-Stocks“?

Die Online-Plattform Reddit ist eines der beliebtesten Internetforen weltweit und hat Millionen von Nutzern, die sich dort in verschiedenen Sub-Foren über alle möglichen Themen austauschen können. In der Finanzwelt bekannt geworden ist Reddit Anfang 2021, als sich dort eine ganze Armee aus Kleinanlegern zusammengetan und Short-Strategien von bestimmten Hedgefonds den Kampf angesagt gat. Vor allem die Aktien des Videospielehändlers Gamestop und der Kinokette AMC Entertainment sind zum Spielball im Konflikt der Reddit-Community und der Shortseller geworden und haben in Folge sogar zu einer Anhörung durch die US-Börsenaufsicht SEC geführt.

Nun will Reddit offenbar selbst den Schritt an die Börse wagen. Einen entsprechenden Antrag habe das Unternehmen bei der SEC eingerichtet, heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch. Angaben zu Preis und Anzahl der Aktien oder der angestrebten Bewertung sowie zum Zeitplan machte Reddit nicht. Diese dürften in den kommenden Wochen oder Monaten kommen.

10 Milliarden Dollar Bewertung – 50 Millionen tägliche Nutzer

Im August hatte Reddit bei einer Finanzierungsrunde eine Bewertung von rund zehn Milliarden US-Dollar (8,9 Mrd Euro) erzielt. Nach Konzernangaben lagen die Werbeeinnahmen im zweiten Quartal bei rund 100 Millionen Dollar – ein Plus von 300 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Die Plattform Reddit hat nach eigenen Angaben täglich mehr als 50 Millionen Nutzer. Sie unterteilen sich in über 100.000 Online-Communities, sogenannte Sub-Reddits, in denen sich Nutzer nach ihren Interessen zusammentun. Reddit baut bei der Aufsicht der Plattform auf sogenannte Moderatoren aus den jeweiligen Communities. Weil das Unternehmen sich bei der Regulierung von Inhalten zurückhält, war es zuletzt immer wieder in die Kritik geraten.

Aktie könnte ein heißes Eisen werden

Ein möglicher Börsengang der Plattform dürfte spannend werden, da auch Monate nach dem „Krieg“ der Kleinanleger gegen einige Hedgefonds die Stimmung immer noch aufgeheizt ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Aktie von Reddit nach einem Listing an den Finanzmärkten selbst zu einem Vehikel wird, dass die Anleger-Community der Plattform nutzen könnte. Diese Anleger-Klasse zeichnet sich durch eine besondere Emotionalität aus, bei der es weniger um fundamentale Investmentgründe geht, als vielmehr um Aspekte der Gruppenzugehörigkeit und einer größeren Bewegung. Eine Reddit-Aktie dürfte allein schon als tragendes Symbol der „Meme-Stock“-Popkultur einen hohen Stellenwert für viele dieser Anleger bekommen.

Ein „Meme“ ist ein im Internet viral gehendes Bild, welches in der Regel pointierte Kommentare zu kulturellen Symbolen, gesellschaftlichen Ideen oder aktuellen Ereignissen enthält. Ein „Meme-Stock“ bezieht sich auf die Aktien eines Unternehmens, die online und über Social-Media-Plattformen eine kultähnliche Anhängerschaft erlangt haben.

onvista-Redaktion mit dpa-AFX

Titelfoto: TY Lim / Shutterstock.com

