Regine Sixt erhält “Lifetime Achievement Award 2021” des globalen Netzwerks „WINiT by GBTA“

Die Global Business Travel Association (GBTA) und ihr Frauennetzwerk WINiT zeichnen Regine Sixt als erfolgreiche Unternehmerin der Reisebranche und Gründerin der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“ aus. Der „Lifetime Achievement Award“ wurde am 8. März 2021 im Rahmen einer digitalen Gala verliehen

Die GBTA vereint die bedeutendsten Manager und Managerinnen der globalen Geschäftsreisebranche in einer Organisation

Pullach, 10. März 2021 - Eine große Ehre für Regine Sixt: Das Netzwerk WINiT für Frauen in reisebezogenen Industrien, eine Organisation der Global Business Travel Association (GBTA), zeichnet die erfolgreiche Unternehmerin sowie Gründerin und Vorsitzende der nach ihr benannten Kinderhilfestiftung „Tränchen Trocknen“ mit dem „Lifetime Achievement Award“ aus. Der Lifetime Achievement Award würdigt jedes Jahr weibliche Führungskräfte, die mit einer herausragenden Karriere und großem Engagement die Reisebranche grundlegend vorangebracht haben. Das globale Netzwerk WINiT by GBTA widmet sich der Karriereförderung von Frauen in reisebezogenen Branchen.

Christle Johnson, Chairperson GBTA, begründet die Auszeichnung von Regine Sixt wie folgt: „Mit dem Lifetime Achievement Award wird in diesem Jahr eine Geschäftsreiseexpertin ausgezeichnet, die eine Inspiration für viele ist. Sie hat in den letzten Jahrzehnten ein Unternehmen mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte zu einer globalen Top-Autovermietungsorganisation aufgebaut. Ihre Führungsrolle bei der Entwicklung von Partnerschaften mit Fluggesellschaften, Hotel- und Reiseketten auf der ganzen Welt war die treibende Kraft bei der Positionierung des Unternehmens als internationaler Marktführer für Mobilitätslösungen.“

Als einer der weltweit führenden Premium-Anbieter für Mobilitätsdienstleistungen verbindet SIXT globale Autovermiet- und lokale Share-Lösungen, Taxi-, Mitfahr- und Chauffeur-Dienste sowie Auto Abos in einer der weltweit größten Mobilitätsplattformen. Mit nur einer App - der SIXT App - bietet das Unternehmen seinen Kunden digitalen Zugriff auf mehr als 250.000 Fahrzeuge und rund 1,5 Millionen angeschlossene Fahrer in rund 110 Ländern weltweit. Dabei integriert SIXT neben dem eigenen Fahrzeugangebot auch Dienste von über 1.500 Mobilitätspartnern und schmiedet damit eine strategische, nachhaltige und zukunftssichere Allianz für Mobilität.

Aber nicht nur zum Erfolg des Unternehmens SIXT hat Regine Sixt maßgeblich beigetragen. Auch dem sozialen Engagement hat sich die Unternehmerin mit außerordentlichem Elan verschrieben. So gründete sie die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“, die sich für die Bekämpfung von Armut sowie die Förderung von Bildung und Gesundheit für Kinder auf der ganzen Welt einsetzt. Ob der Bau von Schulen in Afrika oder die Renovierung von Kinderkrankenhausstationen - mit mehr als 210 Projekten in über 55 Ländern konnte sie mit ihrer Stiftung in den letzten Jahren viel bewegen.

Regine Sixt, Senior Executive Vice President SIXT International: „Mit dem Lifetime Achievement Award des globalen Netzwerks WINiT der GBTA ausgezeichnet zu werden, ist eine große Ehre für mich und Ansporn zugleich. Das Netzwerk besteht aus vielen herausragenden Frauen, die in der Touristik und angeschlossenen Industrien Großes bewegen und ich freue mich, Teil dieser einzigartigen Branche zu sein.“

Suzanne Neufang, Executive Director und CEO, GBTA: „Der WINiT Lifetime Achievement Award würdigt eine Person, die einen bedeutenden Beitrag zu unserer Branche geleistet hat. Meine Glückwünsche gehen an Regine Sixt, eine inspirierende Führungspersönlichkeit und Unternehmerin mit großem Tatendrang und Ehrgeiz zum Erfolg, und eine würdige Gewinnerin dieses Preises."

Über SIXT: Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Über die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“: Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“ entwickelt und realisiert weltweit Hilfsprojekte in den vier Bereichen Bildung, Gesundheit, Fürsorge und Nothilfe für Kinder. Die Stiftung wurde vor 20 Jahren von Regine Sixt als Regine Sixt Kinderhilfe e.V. in Pullach, Deutschland gegründet. 2011 erfolgte die Umwandlung in eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts. Heute ist die Stiftung das offizielle Corporate-Social-Responsibility-Programm der SIXT SE und ein fester Bestandteil der SIXT Unternehmenskultur. In tatkräftiger Zusammenarbeit mit den SIXT Corporate- und Franchise-Ländern konnte die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung in den letzten Jahren bereits über 210 Projekte in mehr als 55 Ländern weltweit unterstützen. Weitere Informationen: www.drying-little-tears.org

Über WINiT: WINiT ist ein Netzwerk von über 3.000 Frauen und Männern, das sich auf die Bereitstellung von Dienstleistungen, Ressourcen und Programmen zur Karriereentwicklung für Frauen in reisebezogenen Branchen konzentriert. WINiT ist eine Bildungsorganisation, die ihren Mitgliedern durch großzügige Unterstützung eine Vielzahl einzigartiger Möglichkeiten bietet, darunter Führungs- und Branchentraining, Mentoring, Rekrutierung, Karrieresuche sowie Bildungs-, Inspirations- und Netzwerkveranstaltungen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.winitforwomen.org. Bleiben Sie auf LinkedIn und Facebook in Verbindung: Folgen Sie WINiT auf Twitter unter @WINiTorg und auf Instagram unter @winit4allwomen.

