RENAULT - Ein beispielloser Absturz

Noch Anfang 2018 sah die charttechnische Situation sehr konstruktiv aus, es schien als wolle die Aktie nach mehrjähriger Seitwärtsbewegung zu einer neuen Rally ansetzen. Doch es fanden sich keine Käufer mehr, nach und nach bröckelten die Kurse. Die Aktie war dann ein Underperformer am europäischen Aktienmarkt und konnte die freundliche Tendenz der Märkte in 2019 nicht abbilden. In diesem Jahr kommt es dann zum Kollaps, der Aktienkurs bricht massiv ein. Alleine in 2020 fielen Verluste von 70 % an, vom 2018er Hoch hat das Papier in der Spitze sogar 87 % verloren. Die Situation bleibt fragil.

Im Monatschart zeigt sich die Tragödie eindrucksvoll. Bemerkenswert ist der Beginn der laufenden Crashbewegung im Oktober 2019, seitdem befindet sich die Aktie im freien Fall.

Renault S.A. MonatschartBodenbildung oder nicht?

Im Tageschart lässt sich ein Dreieck erkennen, der Preisbereich bei 20 EUR deckelt das Kursgeschehen. Erst mit einer nachhaltigen Rückkehr über 20 EUR entstehen wieder kleine Kaufsignale und Chancen auf eine größere Bodenbildung, erst dann wäre die Aktie interessant für spekulative Longeinstiege. Eine Erholung bis rund 27 EUR könnte dann eingeleitet werden.

Bis dahin bleiben die Chancen auf Seiten der Bären leicht erhöht. Fällt das Papier nachhaltig unter 16,90 und 15,75 EUR zurück, könnte es zu einer weiteren Abwärtswelle zum Tief bei 12,77 und darunter ggf. 10,70 - 10,90 EUR kommen. Die Aktie bleibt einer der riskantesten Werte am europäischen Aktienmarkt.

