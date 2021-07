Reply ist “Leader” im Gartner Magic Quadrant in der Kategorie CRM und Customer Experience Implementation Services

Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde Reply vom führenden IT-Marktforschungs- und Strategieberatungsunternehmen Gartner in seinem Magic Quadrant zum „Leader“ im Bereich CRM und Customer Experience Implementation Services weltweit ernannt.

Im Bericht heißt es: „Gartner definiert den Markt für CRM und Customer Experience (CX) Implementation Services als projektbasierte Dienstleistungen, die bei der Entwicklung einer CX-Strategie und der Transformation einer Kundenbeziehung mit versierter Beratungskompetenz unterstützen. Anbieter in diesem Markt entwerfen, entwickeln, integrieren und implementieren Prozessänderungs- und Technologielösungen, die die Interaktionen zwischen Unternehmen und ihren Kunden auf ein höheres Niveau heben. Diese Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet, den Umsatz, Kundenservice und Marketingaktivitäten der Klienten zu verbessern. Sie konzentrieren sich auf Kundeninteraktionen und optimieren geschäftliche Transaktionen.“

Gartner bewertet 17 CRM- und CX-Implementierungsdienstleister aus aller Welt und stuft Reply in den „Leader“-Quadranten ein: „Leader in diesem Magic Quadrant bringen ein breites Spektrum an geschäftlichen, analytischen und technischen Fähigkeiten mit, darunter CRM und kundenorientierte Technologie-Expertise, branchenspezifische Fachkenntnisse, digitale Designfähigkeiten, CX-Strategie, Unternehmensberatung, Kundenanalytik sowie Unternehmensarchitektur. „Leader“ weisen einen starken Umsatz sowie Wachstum auf und sind in der Lage, über mehrere Standorte hinweg zu skalieren und eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.“

Der multidimensionale Ansatz von Reply für CRM und CX sorgt dafür, die für CRM- und CX-Projekte erforderlichen Kapazitäten perfekt aufeinander abzustimmen – von der Technologiearchitektur bis zu Webdesign und UX, von Kundendaten und Analyse bis hin zur Customer Experience. Diese Methodik ermöglicht Reply, komplexe CRM- und Customer-Experience-Lösungen umzusetzen. Dabei werden eine Analyse der Customer Journey, UX und Webdesign, eine Prozessdefinition, CRM-Plattformen, Technologiearchitekturen und eine Datenanalyse mit einem nutzerzentrierten Designansatz kombiniert.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass Gartner uns bereits zum zweiten Mal in Folge als „Leader“ im Bereich CRM- und Customer-Experience-Implementierungsdienstleistungen einstuft. Aus geschäftlicher und strategischer Sicht entwickelt sich gerade ein völlig neues Szenario. Um die neuen Herausforderungen zu bewältigen, müssen Unternehmen ihre Geschäfts- und Betriebsmodelle überdenken, weiterentwickeln und die Chancen nutzen, die sich durch Technologien wie Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Robotic Process Automation ergeben“, erklärt Elena Previtera, Senior Partner bei Reply. „Dank unserer umfassenden Erfahrung im Management komplexer digitalisierter Szenarien unterstützen wir unsere Kunden dabei, Probleme und Chancen in dieser für uns alle veränderten Realität zu verstehen und einzuordnen, um auf diese Weise das Anwender- und Kundenerlebnis zu optimieren.“

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

