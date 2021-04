RKI meldet Anstieg der Corona-Inzidenz auf 169,3

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 11.907 neue Corona-Fälle.

Das sind 470 registrierte Neuinfektionen mehr als am Montag vergangener Woche. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 169,3 von 165,6. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 60 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 81.625. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als 3,29 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Die regionalen Unterschiede bei den Corona-Fallzahlen sind weiter groß. Sachsen hat Thüringen als Bundesland mit der höchsten Inzidenz überholt und verzeichnet einen Wert von 232. Baden-Württemberg mit stark steigenden Infektionszahlen liegt nur noch knapp unter der Schwelle von 200. Schleswig-Holstein registrierte dagegen mit 74,1 erneut den niedrigsten Wert und war das einzige Bundesland mit einer Inzidenz von unter 100. Diese gilt als Schwelle, ab der Öffnungsschritte wieder zurückgenommen und Kontaktbeschränkungen verschärft werden sollen. Das RKI gab sieben Landkreise an, die unter einer Inzidenz von 50 lagen.