Rosengren (Fed) erwartet robuste Erholung der US-Wirtschaft im zweiten Halbjahr

(Reuters) - Der Fed-Notenbanker Eric Rosengren erwartet nach eigenen Angaben eine deutliche Erholung der US-Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte.

Die Pandemie dürfte zwar so lange ein Problem für die öffentliche Gesundheit und die Wirtschaft bleiben, bis Impfungen weit verbreitet seien, sagte Rosengren am Dienstag bei einem virtuellen Treffen der Handelskammer von Boston. "Trotzdem erwarte ich bei erheblicher finanzpolitischer und monetärer Unterstützung eine robuste Erholung ab der zweiten Jahreshälfte." Er gehe dabei von einen höheren Konsum und einer niedrigeren Arbeitslosigkeit aus. Rosengren ist Präsident des Fed-Ablegers in Boston.