Royal Dutch Shell vs. Tanger Factory Outlet: Das ist die attraktivere High-Yield-Dividendenaktie

Es wird mal wieder Zeit für ein spannendes, hochprozentiges Dividendenduell der Extraklasse. Denn obwohl die beiden ausschüttenden Aktien von Royal Dutch Shell und Tanger Factory Outlet oberflächlich über keine operativen Gemeinsamkeiten verfügen, gibt es da doch etwas, das diese beiden Namen verbindet: eine hohe, und, kleiner Spoiler, zugleich zuverlässige Dividende.

Die spannende Frage, die sich viele Dividendenjäger nun stellen dürften, ist, hinter welchem dieser beiden Namen sich die zuverlässigere, attraktivere und hochprozentigere Ausschüttung verbirgt. Sowie natürlich auch nachhaltigere. Eine durchaus aufregende Fragestellung, der wir im Folgenden mal etwas näher auf den Grund gehen wollen.

Die aktuelle Dividendenrendite

Es ist in Anbetracht der Einleitung wohl kein Geheimnis mehr, dass die heutigen Kontrahenten eine hohe Dividendenrendite besitzen. Royal Dutch Shell zahlt jedes Quartal eine Ausschüttung in Höhe von 0,47 US-Dollar an die Investoren aus, was umgerechnet auf das Gesamtjahr einer Dividende in Höhe von ca. 1,69 Euro entsprechen würde. Bei einem derzeitigen Kursniveau von 26,70 Euro (30.12.2019, maßgeblich für alle Kurse) je B-Aktie gleicht das momentan einer Dividendenrendite von satten 6,32 %.

Wer jedoch in letzter Zeit des Öfteren mal meine Artikel über REITs mitbekommen hat, dem dürfte wohl bewusst sein, dass Tanger Factory Outlet diese magische Marke noch übertreffen kann. Die US-Amerikaner zahlen derzeit schließlich eine Quartalsdividende in Höhe von 0,355 US-Dollar an die Investoren aus, was bei einem derzeitigen Kursniveau von 15,01 US-Dollar einer Dividendenrendite von 9,46 % entsprechen würde.

Somit geht dieser erste, quantitative Punkt zunächst an Tanger Factory Outlet. Allerdings sind wir bei Weitem noch nicht fertig mit unserem nun qualitativer werdenden Vergleich.

Konstanz und Wachstum

Doch auch bei den wichtiger erscheinenden Aspekten der Konstanz und des Wachstums können beide Unternehmen in gewisser Weise punkten. Auch wenn bei Royal Dutch Shell die Ausschüttungshöhe seit vielen Quartalen stagniert, existiert hier dennoch die Dividendenhistorie mit seit rund 75 Jahren stets ungekürzten Ausschüttungen. Das hat an dieser Stelle gewiss ein Pünktchen für die Konstanz bei dieser doch recht hohen Dividendenrendite verdient.

Tanger Factory Outlet kann ebenfalls mit beeindruckenden historischen Aspekten auf sich aufmerksam machen. Der US-Betreiber von sogenannten Outletcentern hat schließlich nicht bloß seit 26 Jahren in Folge stets die eigene Ausschüttung konstant gehalten, sondern in jedem Jahr mindestens einmal erhöht. Damit ist Tanger Factory Outlet ein waschechter Dividendenaristokrat.

Innerhalb der vergangenen rund sechs Jahre stieg dabei die Ausschüttungssumme je Aktie und Quartal von 0,225 US-Dollar je Anteilsschein auf das aktuelle Niveau, was für einen US-REIT doch ein relativ beständiges Wachstum ist. Somit geht für mich der Wachstumspunkt an den Real Estate Investment Trust.

Auch nach dieser Punkteteilung bleibt es daher grundsätzlich bei einem leichten Vorteil für die US-Amerikaner. Aber mal sehen, ob Royal Dutch Shell im letzten Analysekriterium zumindest noch etwas Wiedergutmachung leisten kann.

Das aktuelle Ausschüttungsverhältnis

Im vergangenen Geschäftsjahr 2018 kam der britisch-niederländische Öl- und Erdgasmulti jedenfalls auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,86 US-Dollar, wodurch die annualisierte Gesamtdividende in Höhe von 1,88 US-Dollar einem Ausschüttungsverhältnis von 65 % gemessen am Gewinn entspricht. Zugegeben ein moderater, aktionärsfreundlicher Wert, der weiterhin für Beständigkeit sprechen dürfte.

Tanger Factory Outlet kann jedoch auch hier bedeutend liefern. Innerhalb des vergangenen Geschäftsjahres 2018 kam der Real Estate Investment Trust nämlich auf Funds from Operations in Höhe von 2,48 US-Dollar, wodurch sich das aktuelle Ausschüttungsverhältnis hier derzeit auf rund 57,2 % beliefe, was sogar unterm Strich noch ein moderaterer Wert ist.

Der Sieger heißt …

Unterm Strich haben wir somit heute einen eindeutigen Sieger. Tanger Factory Outlet bietet derzeit nicht bloß die höhere Dividendenrendite, sondern kann sogar mit einem stärkeren historischen Wachstum und einem moderateren Ausschüttungsverhältnis glänzen. Das beinhaltet definitiv viel, was Einkommensinvestoren für attraktiv befinden können.

Doch auch bei Royal Dutch Shell winkt weiterhin eine stattliche, hohe und insbesondere verlässliche Dividende. Möglicherweise sind daher beide Dividendenaktien, wie eigentlich recht häufig, einen näheren langfristig orientierten Blick wert.

