RTL GROUP - Ehrgeizige Langfristziele! Hilft das der Aktie?

Der Medienkonzern RTL Group hat heute die Zahlen für die ersten neun Monate 2021 vorgelegt. Demnach stieg der Umsatz von 4,1 auf 4,5 Mrd. EUR. Die Erlöse mit Werbung kletterten von 2,1 auf 2,5 Mrd. EUR. Sehr erfreulich entwickelte sich die Zahl der Streamingabonnenten, die von 1,8 auf 3,4 Mio. nach oben schoss.

Das Management hob die Langfristziele in diesem Bereich nun deutlich an. In Richtung des Jahres 2026 soll der Streamumsatz auf 1 Mrd. EUR klettern. Die alte Prognose lautete auf über 500 Mio. EUR. Außerdem rechnet RTL für 2026 mit 10 Mio. zahlenden Abonnenten statt bislang 5 bis 7 Mio. Allerdings werden auch die Programminvestitionen für RTL+ deutlich steigen auf rund 600 Mio. EUR.

Aus charttechnischer Sicht konnte die Aktie die präferierte schnelle Trendfortsetzung nicht umsetzen, was auch dem negativen Umfeld im September geschuldet war. Im heutigen Handel läuft der Wert an den kurzfristigen Abwärtstrend und die Horizontale bei 51,05 EUR heran. Knackt er diese Hürde auf, wären 52,90 EUR und mittelfristig 57,70 EUR erreichbar.

Die letzten Tiefpunkte lagen sauber an der Oberkante der Unterstützungszone zwischen 48,50 und knappp 47 EUR. Solange diese verteidigt wird, ist das Chartbild positiv zu werten. Absicherungen könnte beispielsweise unter das Tief bei 46,64 EUR in den Markt gelegt werden.

Fazit: Die Aktie der RTL Group ist vernünftig bewertet, die Dividendenrendite eine der attraktivsten in Deutschland. Die News rund um die Streamingsparte könnten kurstechnisch wieder für Fantasie sorgen. Noch ist die Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate aber intakt.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 6,02 6,50 6,83 Ergebnis je Aktie in EUR 3,20 4,20 4,32 KGV 16 12 12 Dividende je Aktie in EUR 3,00 3,66 3,50 Dividendenrendite 5,88 % 7,18 % 6,86 % *e = erwartet

