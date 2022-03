USD/RUB - WKN: A0C31G - ISIN: XC000A0C31G0 - Kurs: 135,34000 р. (FOREX) WTI Öl - WKN: 792451 - ISIN: XC0007924514 - Kurs: 120,33100 $/bbl. (FXCM) Nickel - WKN: 720322 - ISIN: XC0007203224 - Kurs: 43.570,83 $/t (ARIVA Indikation)

Chart1: Der Rubel verliert innerhalb weniger Tage 70 % seines Wertes. Die russische Bevölkerung wird die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges, den ihr Führer gegen die Ukraine führt, mit voller Wucht mitbekommen. Anbei der Verlauf des Währungsverhältnisses US-Dollar vs Rubel (USD/RUB). Der Kurs steigt seit dem Tag der Invasion der Ukraine am 24. Februar dieses Jahres hochdynamisch über die mehrjährige Barriere bei 85,97 RUB an. Ein steigender USD/RUB bedeutet, dass der Rubel abwertet.

Chart2: Wir leben in Zeiten der Extreme. 2020 im Kontext der Coronapandemie fällt der Ölpreis im wahrsten Sinne des Wortes ins Bodenlose, er steht zeitweise negativ. Rund 2 Jahre später während des Ukrainekriegs geht der Ölpreis förmlich durch die Decke.

Chart3: Der Nickelpreis steigt heute bislang um 50 %.

Der Ukrainekrieg führt an den Finanzmärkten zu Umwälzungen und Verwerfungen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)