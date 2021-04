Russland setzt Nawalnys Netzwerk auf Terror-Liste - Anwalt festgenommen

Moskau (Reuters) - Die russischen Behörden verschärfen ihr Vorgehen gegen Unterstützer des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny.

Die Finanzaufsichtsbehörde setzte am Freitag Nawalnys Netzwerk regionaler Mitstreitergruppen auf eine Liste von Organisationen, denen Verwicklung in Terrorismus und Extremismus zur Last gelegt wird. Zudem nahmen die Sicherheitskräfte den Anwalt Iwan Pawlow fest, der Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung in einem Moskauer Gerichtsverfahren gegen Extremismus-Vorwürfe verteidigt.

Am Donnerstag hatten Nawalny-Mitstreiter bereits angekündigt, das jetzt gebrandmarkte Kampagnen-Netzwerk angesichts von Verbotsbestrebungen aufzulösen. Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker von Präsident Wladimir Putin. Im vergangenen Jahr hatte er einen Giftanschlag in Russland überlebt und war in Deutschland ärztlich behandelt worden. Bei der Rückkehr in seine Heimat im Januar wurde Nawalny festgenommen und wegen angeblicher Verstöße gegen Bewährungsauflagen im Zusammenhang mit einer früheren Verurteilung zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.