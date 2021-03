S&P bestätigt US-Rating mit "AA+" - Ausblick weiter stabil

Bangalore (Reuters) - Die Ratingagentur S&P bestätigt die Bonitätsbewertung der USA mit "AA+".

Der Ausblick bleibe trotz der hohen Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Krise stabil, teilte die Agentur am Dienstag mit. Grund sei die Erwartung, dass die US-Wirtschaft in diesem und nächsten Jahr nach dem Abflauen der Corona-Pandemie deutlich wachsen werde. Die USA haben damit weiter beste Voraussetzungen, um zu günstigen Bedingungen Geld am Finanzmarkt aufzunehmen.