SALESFORCE.COM - Aktie weiter im Rallymodus

Die Aktie von salesforce.com befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 03. September 2020 markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 284,50 USD. Anschließend kam es zu einer großen Korrekturbewegung, welche die Aktie am 04. März 2021 auf ein Tief bei 201,51 USD führte.

Seit diesem Tief zieht die Aktie in mehreren kurzen Kaufwellen an. Am 24. September 2021 kam es erstmals zu einem neuen Allzeithoch. Dieses Hoch wurde aber noch einmal abverkauft. Am Donnerstag kam es erneut zu einem Anstieg über 284,50 USD. Seitdem behauptet sich der Wert über diesem Hoch.

Damit deutet sich an, dass dieses Mal der Ausbruch glücken kann. Ausbrüche über solch markante Hochs nach ausführlichen Korrekturen stellen oft neue starke Kaufsignale dar.

Rally gestartet?

Dieses Signal könnte also eine weitere Rally einleiten. Die nächsten Hürden liegen bei 302,54 USD, bei 306,54 USD und bei 320,75 USD. Diese Hürden sind alles obere Pullbacklinien. Diese Trendlinien kann die Aktie in den nächsten Wochen anlaufen.

Ein erneuter Rückfall unter 284,50 USD könnte eine Abwärtsbewegung in Richtung 266,73 USD und damit in die Nähe des Aufwärtsgaps vom 23. September 2021 auslösen.

Fazit: Die Bullen haben hier klar die besseren Karten.

salesforce.com Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)