SAP: BoA stuft doppelt hoch auf „Buy“ – kann der Quartalsbericht positiv überraschen?

Nach einer Kaufempfehlung der Bank of America haben sich am Mittwochmorgen die Aktien von SAP an die Spitze des Dax gesetzt. Im heutigen Handel stieg der Kurs um über 3 Prozent auf 124 Euro. Die US-Investmentbank stufte die Papiere gleich um zwei Stufen von „Underperform“ auf „Buy“ hoch.

Zudem kursierten im Handel erneut Spekulationen, der Software-Entwickler könne die Veröffentlichung des Quartalsberichts wie so oft in der Vergangenheit vorziehen und mit dem Zahlenwerk die Investoren positiv überraschen. Terminiert ist der Zwischenbericht für den 21. Juli. dpa-AFX ______________________________________________________________________ onvista-Redaktion: Bei SAP wirkt der Schock von Oktober 2020 immer noch im Aktienkurs nach, als der Konzern die Ziele für das Geschäftsjahr deutlich gesenkt und auch die Mittelfristziele bis 2025 angepasst hat. Den darauf folgenden Crash hat die Aktie bisher nicht komplett aufgeholt, auch wenn es bereits wieder deutlich nach oben gegangen ist. Dabei gestaltet sich die langfristige Umbaustrategie des Cloudbereichs keineswegs als negativ, auch wenn es vorerst auf Umsatz und Gewinn drücken wird, wie die Konzernführung bereits mehrfach gewarnt hat. Im Kern soll das Geschäft dabei von dem alten Lizenzmodell hin zum Kauf der neuen Cloudprodukte von SAP wechseln und die Kunden so langfristiger an das SAP-Ökosystem binden. Aufgrund der wachsenden Konkurrenz durch Salesforce und Oracle ist das ein kluger Ansatz. Auf die Geschäfte hat der Strategieschwenk so deutliche Auswirkungen, weil in Zukunft keine großen Beträge quartalsweise mehr verzeichnet werden, sondern die Einnahmen stetiger und über einen größeren Zeitraum verteilt fließen werden. Langfristig soll diese Strategie den Umsatz und Gewinn aber deutlich steigern: Bis 2025 soll der Umsatz um ein Drittel auf 36 Milliarden Euro steigen und das Betriebsergebnis auf über 11 Milliarden Euro. Ob die Quartalszahlen, wie am Markt spekuliert, kurzfristig überraschen werden, ist eine offene Frage, langfristig bietet SAP jedoch solide Chancen für Anleger, die auf der Suche nach einer sicheren Bank sind, die trotzdem noch einiges an Wachstumspotenzial bietet. Titelfoto: 360b / Shutterstock.com