Scheele - Arbeitsmarkt trotz Corona-Lockdown robust

Nürnberg (Reuters) - Trotz des Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Maßnahmen ist die Arbeitslosenzahl in Deutschland im Januar nicht stärker gestiegen als für die Jahreszeit üblich.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) verzeichnete 2,901 Millionen Arbeitslose und damit 193.000 mehr als im Dezember, wie die Behörde am Freitag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,3 Prozent. Die Zunahme ist für die Winterpause am Jahresanfang üblich.

"Der Arbeitsmarkt zeigte sich im Januar alles in allem weiter in einer robusten Verfassung", sagte BA-Chef Detlef Scheele. "Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hinterlassen aber Spuren." Bis zum 25. Januar hätten Betriebe für 745.000 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. In welchem Umfang Kurzarbeit tatsächlich in Anspruch genommen wurde, weiß die BA erst in einigen Wochen.