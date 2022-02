Scherzer: Starkes Geschäftsjahr 2021

Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) den Net Asset Value um über 32 Prozent gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.Nach Aussage der Analysten solle der Anleger aus dem Volumen der in den beiden vergangenen Geschäftsjahren eingefahrenen Ernten keine regelmäßige Erwartungshaltung für die Folgejahre ableiten. Laut GSC beinhalte das Portfolio aber weiterhin etliche potenzialstarke Werte. Als positiv werde zudem unverändert gewertet, dass der versierte und breit in der Small- und Mid-Cap-Szene vernetzte Vorstand mittlerweile direkt und indirekt gut 1,7 Millionen Scherzer-Aktien entsprechend rund 5,7 Prozent des Grundkapitals halte. Als attraktiv erachte das Analystenteam den Titel dabei vor allem für den mittel- bis langfristig orientierten Investor sowie für den Anleger mit Interesse an Nachbesserungsthemen, der derartige Engagements jedoch nicht selbst eingehen könne oder wolle. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 3,70 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.02.2022, 14:15 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 17.02.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23399.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE0006942808