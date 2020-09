Schulen weiter in Normalbetrieb mit unterschiedlichen Regeln

BERLIN (dpa-AFX) - Die Schülerinnen und Schüler in Deutschland sollen auch weiterhin trotz Pandemie möglichst wie gewohnt zur Schule gehen. Dabei können weiter von Land zu Land unterschiedliche Regeln zum Schutz vor einer Corona-Infektion gelten. Nur wenn die Maßnahmen nicht gegen eine Ausbreitung der Pandemie helfen, "kommt es zur vollständigen Umstellung auf Distanzunterricht", heißt es in einem etwas veränderten "Rahmen für aktualisierte Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen", den die Kultusministerkonferenz beschloss und am Freitag in Berlin veröffentlichte. Wann genau das gegebenenfalls sein soll, ist dem Papier nicht zu entnehmen./bw/DP/nas