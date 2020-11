SIXT - Bringen die Zahlen morgen den charttechnischen Durchbruch?

Sixt SE - WKN: 723132 - ISIN: DE0007231326 - Kurs: 84,250 € (XETRA)

Der Autovermieter Sixt wird morgen die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal vorlegen. Interessanterweise passiert dies zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie an einem großen prozyklischen Kaufsignal arbeitet. Ist es morgen soweit?

Der Wert hat Ende Oktober die untere Begrenzung einer großen Range bei 62,00 EUR erfolgreich mit einem Zwei-Kerzen-Umkehrmuster bestätigt und seither fulminant zugelegt. Nun steht die obere Begrenzung der Seitwärtszone bei 84,25 EUR unter Beschuss. Ein Ausbruch aus der seit Juni bestehenden Seitwärtsphase würde ein starkes Kaufsignal auslösen, welches Potenzial in Richtung 95,40 und darüber 100,00 EUR triggern würde.

Kommt es im morgigen Handel dagegen zu Gewinnmitnahmen, wäre das bullische Szenario verschoben, aber nicht vollständig ad acta zu legen. Eventuell ergeben sich im Bereich der Marke von 77,20 EUR noch einmal Einstiegschancen. Sehr gut unterstützt ist die Aktie durch die wieder nach oben eindrehenden EMAs 50 und 200, weshalb sich Absicherungen auf Tagessschlusskursbasis im Bereich von 73,00 EUR anbieten.

Dass das Geschäftsjahr 2020 als ein rabenschwarzes in die Geschichte von Sixt eingehen wird, ist inzwischen klar. Analysten rechnen mit einer Umsatzhalbierung und einem kleinen Verlust je Aktie von 0,04 EUR. 2021 soll sich der Umsatz auf 2,12 Mrd. EUR erholen, der Gewinn 2,87 EUR je Aktie erreichen. Damit errechnet sich ein KGV von 29.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 3,31 1,57 2,12 Ergebnis je Aktie in EUR 4,99 -0,04 2,87 KGV 17 - 29 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 1,95 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 2,31 % *e = erwartet

Sixt-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)