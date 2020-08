SIXT - Es sollte nicht sein

Sixt SE - WKN: 723132 - ISIN: DE0007231326 - Kurs: 62,750 € (XETRA)

Manchmal lohnt es sich zu warten und eine Aktie erst einmal vorauslaufen bzw. ein starkes Signal ausbilden zu lassen. Die Sixt-Aktie sprang Anfang Juli im Zuge einer Analystenaufstufung bis an den Widerstand bei 77,20 EUR. Im Rahmen einer Godmode-PLUS-Analyse nannte ich ein Überwinden dieser Marke als Voraussetzung für ein Long-Setup. Dieses Kursniveau wurde aber nie überschritten.

Vielmehr übernahmen in den vergangenen Wochen die Bären das Ruder, schickten die Sixt-Aktie zunächst bis an die Unterstützungszone zwischen 67,00 und 66,40 EUR und in der Vorwoche sogar unter diesen wichtigen Support.

Die bärische Auflösung der Range verheißt nun erst einmal nichts Gutes. Die Aktie könnte in den kommenden Tagen weiter nachgeben und in Richtrung der Zwischentiefs aus den Monaten April und Mai um 54,40 EUR fallen. Dort sollten die Bullen tunlichst wieder eingreifen. Denn gibt der Wert auch diesen Support auf, würde sich das Chartbild weiter verschlechtern.

Die ehemalige Unterstützungszone zwischen 66,40 und 67,00 EUR dient nun als kurzfristiger Kernwiderstand. Erobert die Aktie diese Marken zurück, wäre die alte Range wieder intakt. Doch erst wenn sie einen Tagesschlusskurs über 77,20 EUR markiert, wäre, wie bereits im Juli skizziert, der Weg in Richtung 84,25 EUR und darüber in die Dreistelligkeit frei.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 3,31 1,74 2,36 Ergebnis je Aktie in EUR 0,00 0,25 0,29 KGV - 251 216 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,01 2,09 Dividendenrendite 0,00 % 0,02 % 3,33 % *e = erwartet

