SMA SOLAR - Aktie dreht nach oben ab

Die Aktie von SMA Solar befindet sich seit Dezember 2018 in einer Aufwärtsbewegung. Diese wurde nach einem Korrekturtief im März 2020 deutlich beschleunigt.

Im November 2020 durchbrach der Wert eine obere Trendbegrenzung. Danach kletterte er auf ein Hoch bei 71,80 EUR. In den letzten Wochen gab der Aktienkurs deutlich nach. Dabei fiel die Aktie von SMA Solar in der letzten Woche auf die alte obere Trendbegrenzung zurück. In der laufenden Woche unternimmt der Wert einen Versuch, sich wieder von dieser Trendlinie zu lösen.

Korrektur beendet?

Das Chartbild der Aktie von SMA Solar macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte jetzt zu einem neuen Rallyschub ansetzen. Ein Anstieg an das Jahreshoch bei 71,80 EUR wäre möglich. Falls ein Ausbruch über diese Marke gelingt, käme sogar das Allzeithoch bei 106,70 EUR in Reichweite.

Ein stabiler Rückfall unter das Tief aus der letzten Woche bei 48,30 EUR wäre allerdings kritisch zu werten. In diesem Fall würden Abgaben in Richtung des EMA 200 (Wochenbasis) bei 34,73 EUR drohen.

