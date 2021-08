SMA SOLAR - Unterstützung hat gehalten

SMA Solar Technology AG - WKN: A0DJ6J - ISIN: DE000A0DJ6J9 - Kurs: 46,520 € (XETRA)

Der impulsive Ausbruch Anfang Juli brachte nicht die avisierten Anschlussorders auf der Oberseite, im Gegenteil - die Aktie fiel wieder deutlich zurück. Wie geht`s hier nun weiter aus charttechnischer Sicht?

Unterstützung hat gehalten

Die wichtige Nachricht für die Käufer vorab: Die eminent wichtige Unterstützung im Bereich 41 bis 42 EUR hat gehalten und war die Basis für den jüngsten Erholungsschub in der Aktie. Auch der EMA200 im Tageschart konnte gestern per Tagesschluss überwunden werden.

So lange dieser nun per Tagesschluss verteidigt werden kann stehen die Chancen nicht schlecht für einen erneuten Anlauf an das Julihoch knapp oberhalb der 50 EUR-Marke. Unterhalb von 46 EUR müsste hingegen ein erneutes Abdriften an die zentrale Unterstützung um 41 EUR eingeplant werden.

Fazit: Die Bullen bekommen eine zweite Chance auf einen größeren Rallyschub Richtung 50 EUR und höher. Allerdings müssen die Käufer dafür hier und jetzt Farbe bekennen.

SMA Solar Aktie (Chartanalyse Tagschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)