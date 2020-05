SmartStream verstärkt Präsenz in Asien mit Victoria Harverson in gehobener Position

SmartStream Technologies, der Anbieter von Lösungen für Transaction Lifecycle Management (TLM®), verstärkt seine Präsenz in Südostasien und Hongkong mit der Einstellung von Vicotria Harverson. In ihrer neuen Führungsrolle wird sie im Vertriebsteam im regionalen Hauptsitz des Unternehmens in Singapur tätig sein und an Radha Pillay, Head of Sales APAC, berichten.

Die von SmartStream angebotenen Technologien für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen werden immer beliebter, und eine schnelle Implementierung neuer Lösungen als verwaltete Dienstleistungen oder in der Cloud ist zunehmend verfügbar. Darum können Kunden in der Region nun die Vorteile in Anspruch nehmen, die hierbei für den Middle- und Back-Office-Betrieb entstehen. Victoria Harverson arbeitet künftig mit dem lokalen Team zusammen, um empfehlenswerte Methoden des Kontenmanagements umzusetzen. Darüber hinaus wird sie für die Entwicklung und Pflege neuer Geschäftschancen bei der Akzeptanz digitaler Strategien innerhalb des asiatischen Kundenstammes zuständig sein.

Vor ihrer Tätigkeit bei SmartStream war Harverson Business Development Director und Head of Sales APAC bei Duco. Mit ihrer mehr als zehnjährigen Erfahrung in der Bereitstellung von Unternehmenslösungen für bedeutende Banken und käuferseitige Institutionen in der ganzen Welt bringt sie einen reichen Erfahrungsschatz und bestehende Beziehungen zu zahlreichen weltweit führenden Finanzinstitutionen mit.

In einer Stellungnahme zur Einstellung von Victoria Harverson sagte Radha Pillay, Head of Sales APAC: „SmartStream genießt allgemeine Anerkennung als höchst innovativer Anbieter, und wie an all unseren Lösungen abzulesen ist, sind wir stets bestrebt, unseren Kunden bei der Digitalisierung und Automatisierung ihres Geschäfts behilflich zu sein. Victoria Harverson ist eine erfahrene Führungskraft im Bereich Vertrieb, und mit ihrem umfangreichen Knowhow wird sie unser Team großartig ergänzen.“

Victora Harverson fügte hinzu: „Ich freue mich sehr, zu einem so erfahrenen Team zu kommen, das über ein tiefgreifendes Verständnis der Betriebstechnik im Bereich der Finanzdienstleistungen verfügt und zudem eine so breite Palette an Lösungen zur Unterstützung von Unternehmen bereithält. In einer in rapidem Wandel befindlichen Welt ist es künftig wichtiger als je zuvor, neue Wege zu gehen und innovativ zu denken und dabei die zuverlässigsten und skalierbarsten Lösungen einzusetzen. Ich freue mich darauf, SmartStream behilflich zu sein, seine marktführende Position weiter auszubauen und mit seinen Kunden die nächste Stufe der Erfolgsleiter zu erklimmen.“

