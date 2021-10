Smiths Detection bestätigt, dass BioFlash luftgetragene Varianten von SARS-CoV-2 erkennt, einschließlich Delta und Delta plus

Bestätigung der Erkennung weiterer auftauchender Varianten

Smiths Detection, ein weltweit führender Anbieter von Detektions- und Sicherheits-Screening-Technologien zur Erkennung von Bedrohungen, bestätigt heute, dass sein Luftkeimsammler BioFlash® Varianten von SARS-CoV-2 entdecken kann, einschließlich der Alpha-Variante (B.1.1.7), Beta-Variante (B.1.351), Gamma-Variante (P.1), Kappa-Variante (B1.617.1), Delta-Variante (B.1.617.2) und Delta plus-Variante (B.1.617.2.1). Das Unternehmen bestätigt nun die Fähigkeit, die Lambda-Variante aufspüren zu können, mit Ergebnissen, die voraussichtlich im Herbst vorliegen werden.

Im Januar kündigte Smiths Detection an, dass BioFlash in der Lage war, luftgetragene SARS-CoV-2-Viren durch die United States Army of Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) aufzuspüren und dass sein Verfahren erfolgreich von mehreren Universitäten angewendet wurde, um die Ausbreitung von COVID-19 im Anschluss an die luftgetragene Detektion in mehreren Hochschulgebäuden zu unterbinden.

„Es handelte sich dabei um einen großen Vorteil, diese Ausrüstung an der UMBC zur Verfügung zu haben. Wie allgemein bekannt, benötigt man eine mehrstufige Schutzstrategie, um COVID zu bekämpfen. BioFlash ist leicht nutzbar und kann äußerst schnell angewendet werden, wodurch dieses Verfahren zu einem entscheidenden Bestandteil unserer Schadensbegrenzungsstrategie wird, um die weitere Übertragung zu verhindern”, so Mike Pound, Director of Environmental Health and Safety an der University of Maryland, Baltimore County (UMBC).

„Bei den neu auftauchenden Varianten handelt es sich um eine Bedrohung für die Erholung von der Pandemie. Jedoch bietet die Nutzung von Eindämmungsstrategien wie BioFlash einen großen Vorteil. BioFlash funktioniert durch die Sammlung von Aerosolen und identifiziert die Anwesenheit gefährlicher Pathogene, die sich durch sensitive, spezifische und schnelle Detektion in Fast-Echtzeit und ohne Laboruntersuchung aufspüren lassen. BioFlash erkennt nicht nur COVID-19 und seine Varianten, sondern es kann von jedermann angewendet werden, indem es innerhalb von Sekunden und nicht erst nach Tagen unmittelbare Resultate liefert. Dies trägt dazu bei, die Ausbreitung von COVID-19 und anderer luftgetragener Pathogene zu verhindern”, erläuterte Warren Mino, Managing Director, Smiths Detection.

Über Smiths Detection

Smiths Detection, Teil der Smiths Group, ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien zur Erkennung und Überprüfung von Gefahren für die Luftfahrt, für Häfen und Grenzen, die städtische Sicherheit und die Verteidigung.

Unser Ziel ist einfach: Die nötige Sicherheit, Verlässlichkeit und Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, auf die es in der Welt ankommt.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.smithsdetection.com/

