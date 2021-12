So könnte 2022 das Jahr dieser Top-Dividendenaktie mit 3,1 % Dividendenrendite werden

Ob das Jahr 2022 das Jahr von Top-Dividendenaktien werden kann, das muss natürlich die Zeit zeigen. Trotzdem bin ich überzeugt, dass einige spannende Vertreter einen näheren Blick verdient haben. So manches Mal wegen ihrer defensiven Klasse, wegen der Dividende oder auch des unternehmensorientierten Ansatzes. Oder teilweise, um der Inflation etwas entgegenzusetzen.

General Mills könnte eine Top-Dividendenaktie sein, die vor einem spannenden Jahr 2022 steht. Riskieren wir einen Blick darauf, welche Eigenschaften die Anteilsscheine jetzt besitzen, die in den kommenden zwölf Monaten ihre volle Stärke ausspielen könnten. Neben den 3,1 % Dividendenrendite, übrigens, die die Aktie derzeit besitzt.

General Mills: Top-Dividendenaktie in 2022?

General Mills besitzt derzeit einen besonders spannenden Mix, der für eine Top-Dividendenaktie im Jahr 2022 geeignet sein könnte. Konkret geht es darum, dass auch der US-amerikanische Lebensmittelkonzern derzeit an Preiserhöhungen feilt. Damit möchte man offiziell die gestiegenen Rohstoffkosten ausgleichen sowie die höheren Preise für die eigenen benötigten Ressourcen. Aber im Kern vermutlich auch einen Ausgleich für die Inflation anstreben.

Das könnte gelingen. Der US-amerikanische Lebensmittelkonzern möchte bei einigen Produkten die Preise sogar um bis zu 20 % erhöhen. Bei starken Produkten wie Cheerios, Lucky Charms oder auch anderen beliebten Klassikern (unter anderem Knack&Back, die auch hierzulande bekannt sind) dürfte das auf wenig Gegenwehr stoßen. Viele dieser in den USA beliebten Produkte bleiben bei Verbrauchern beliebt, selbst wenn sie teurer würden.

Gerade bei Inflation zeichnet eine solide Preissetzungsmacht eine gewisse Stärke aus. Wobei es mittel- bis langfristig auch andere Mechanismen gibt. Ich persönlich wittere mit Blick auf so manche Neuausrichtung Wachstumsmärkte. Im Bereich der Tiernahrung hat sich der US-Konzern zuletzt verstärkt und kam im ersten Quartal dieses neuen Geschäftsjahres 2022 auf eine Wachstumsrate von 20 % im Jahresvergleich. Ohne Zweifel wartet hier ein lukrativer Markt.

Ob das Jahr 2022 für diese Top-Aktie insgesamt eines mit einem moderaten Wachstum wird, das ist eine andere Frage. Prognosen rechnen eher mit Stagnation auf einem hohen Niveau. Aber: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von derzeit 17,4 ist die fundamentale Bewertung auch insgesamt nicht zu teuer für die Qualität.

Eine spannende Wahl!

Mit Blick auf die Inflation und den Wachstumsmarkt der Tiernahrung könnte General Mills als potenzielle Top-Dividendenaktie für das Jahr 2022 ihre Stärke ausspielen. Selbst ohne ein moderates Wachstum in dieser Zeit ist das Management augenscheinlich in der Lage, das Momentum zu halten. Die fundamentale Bewertung ist wiederum nicht zu teuer. Ich jedenfalls habe die Aktie nicht nur bereits in meinem Depot. Sondern auch aus diesem Grund weiterhin auf meiner Watchlist.

Der Artikel So könnte 2022 das Jahr dieser Top-Dividendenaktie mit 3,1 % Dividendenrendite werden ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von General Mills. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images