So könnte es jetzt weitergehen - Marktexperte Halver

Die Situation am US-Anleihenmarkt hat sich etwas beruhigt. Ein neuer Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson wurde in den USA zugelassen. Was die Aktienmärkte sonst noch bewegt und welche Veränderungen für die Anleger jetzt spannend sind, sehen Sie im Interview mit Robert Halver von der Baader Bank.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008