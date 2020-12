Sollte Amazon damit beginnen, eine Dividende zu zahlen?

Der E-Commerce-Riese Amazon.com schwimmt dieses Jahr in Einnahmen und Bargewinnen. Um es klar zu sagen, das ist kein neuer Trend. Die COVID-19-Pandemie hat das beeindruckende Wachstum von Amazon einfach nur noch weiter beschleunigt.

Von Unternehmen mit einem Barbestand von 30 Milliarden US-Dollar und einem großzügigen freien Cashflow wird oft erwartet, dass sie einen Teil dieses Geldes an die Aktionäre zurückschicken. Amazon zahlt im Moment keine Dividenden, aber diese Politik ist nicht in Stein gemeißelt. Sollte Amazon einen Teil seines sintflutartigen Cashflows für eine völlig neue Dividendenpolitik zurückstellen?

Was wäre, wenn Amazon genau wie Microsoft oder Apple Dividenden zahlen würde?

Amazon würde in die Fußstapfen einiger beeindruckender Kollegen treten, wenn es anfangen würde, Dividenden zu zahlen. Nur zwei Unternehmen an den amerikanischen Aktienmärkten können sich rühmen, größere Marktkapitalisierungen als die 1,57 Billionen US-Dollar von Amazon aufzuweisen, und beide sind Technologiegiganten mit angesehenen Dividendenausschüttungen. Microsoft startete seine Dividendenpolitik im Jahr 2003 und bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 %, während Apple seine Dividende 2012 startete und heute eine Rendite von 0,7 % aufweist.

Diese Unternehmen geben einen beträchtlichen Betrag für ihre Dividendenpolitik aus. Microsoft schöpfte 15,5 Milliarden US-Dollar aus seinem freien Cashflow in Höhe von 49,2 Milliarden US-Dollar, um seine Dividendenausschüttungen in den letzten vier Quartalen zu finanzieren. Apple schüttete 14,1 Milliarden US-Dollar in den Dividendenkübel, die aus 73,4 Milliarden US-Dollar freiem Cashflow stammten.

Stellen wir uns vor, dass Amazon die Dividendenstrategie von Apple kopiert. Amazon würde 19,2 % seines freien Cashflows für Dividendenschecks reservieren und 4,7 Milliarden US-Dollar pro Jahr ausgeben, um eine vierteljährliche Auszahlung von etwa 2,36 US-Dollar pro Aktie zu finanzieren. Das mag nach viel klingen, aber es ergibt eine effektive Rendite von nur 0,3 %, da Amazons Aktien bei fast 3.200 US-Dollar pro Aktie gehandelt werden.

Würde man Microsofts stärkeres Engagement für Dividenden kopieren, so würde Amazon 31,5 % seines Cashflows für Dividendenzwecke verwenden. Das sind 7,8 Milliarden US-Dollar, genug für eine vierteljährliche Dividende von 3,87 US-Dollar pro Aktie. Die effektive Rendite würde auf 0,5 % steigen. Besser, Aber trotzdem nicht sonderlich beeindruckend.

Warte lieber nicht auf eine Dividende von Amazon

Die obige Denkübung ist interessant, aber nicht sehr realistisch. Amazon-Gründer und CEO Jeff Bezos ist bekannt für seinen intensiven Fokus auf maximales Wachstum. Jeder Tag bei Amazon soll sich wie “Tag Eins” bei einem aufstrebenden Start-up-Unternehmen anfühlen.

“Tag 2 ist Stillstand. Gefolgt von Bedeutungslosigkeit. Gefolgt von quälendem, schmerzlichem Niedergang. Gefolgt von Tod”, schrieb Bezos 2017 in einem Brief an die Aktionäre. “Ein etabliertes Unternehmen könnte den 2. Tag jahrzehntelang ausschlachten, aber das Ende würde trotzdem kommen.”

Selbst ein kleines Dividendenbudget würde dieser zentralen Idee Ressourcen entziehen. Es könnte der Tag kommen, an dem Amazon keine großen Wachstumsaussichten mehr hat und gezwungen ist, in den langsamen, aber unvermeidlichen Niedergang abzurutschen, den Bezos beschreibt. Dieser Tag ist nicht heute und auch kein Tag in absehbarer Zukunft. Ich wäre schockiert, wenn Amazon innerhalb der nächsten ein oder zwei Jahrzehnte eine Dividendenpolitik einleiten würde.

Wenn du auf der Suche nach einem massiven Geldautomaten im Technologiesektor bist, der eine solide Dividendenausschüttung für die kommenden Jahrzehnte ermöglicht, dann zögere nicht, Apple oder Microsoft in Betracht zu ziehen. Amazon wird diesem Club in absehbarer Zeit nicht beitreten.

