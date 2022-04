Sollte man in Bitcoin investieren? Das denkt Warren Buffett

Der Hauptgrund, warum Warren Buffett kein Fan von Bitcoin ist, liegt daran, dass er nichts produziert.

Buffett mag Investitionen, die aus sich selbst heraus Wert schaffen.

Buffett hat auch gesagt, dass er nur in Dinge investiert, von denen er etwas versteht.

Wichtige Punkte

Der milliardenschwere Wirtschaftsmagnat Warren Buffett ist kein großer Fan von Bitcoin (BTC). Schon vor Jahren sagte er zu Reportern, dass es „wahrscheinlich Rattengift im Quadrat“ sei. In den letzten Jahren war er vorsichtiger und weigerte sich auf der Jahreshauptversammlung seines Unternehmens Berkshire Hathaway im vergangenen Jahr, sich zu seinen Ansichten zu äußern. Das hielt seinen Stellvertreter Charlie Munger nicht davon ab, den Anwesenden zu sagen, dass Kryptowährungen „ekelhaft sind und den Interessen der Zivilisation zuwiderlaufen“.

Warum Buffett kein Bitcoin-Gläubiger ist

Buffetts Hauptbedenken gegen Bitcoin sind, dass er keinen inneren Wert hat und nichts produziert. Aus ähnlichen Gründen ist er auch kein Fan von Gold. Buffett mag Vermögenswerte wie Farmen, Unternehmen oder Immobilien, die an und für sich Einkommen generieren. Er nennt sie „kommerzielle Kühe“, die nicht als Tauschmittel bewertet werden, sondern durch ihre Fähigkeit, Milch zu produzieren.

Gegenüber CNBC sagte er 2018: „Wenn du und ich verschiedene Kryptowährungen kaufen, werden sie sich nicht vermehren. Es wird keinen Haufen Kaninchen geben, die vor uns sitzen. Sie werden einfach da sitzen. Und ich muss hoffen, dass du das nächste Mal enthusiastischer bist, nachdem ich sie von dir gekauft habe, und dann werde ich enthusiastischer sein und sie von dir kaufen.“

Einige der größten Kritiker von Bitcoin stimmen mit Buffett überein. Sie argumentieren, dass der Wert von Bitcoin nur deshalb steigt, weil die Leute darauf spekulieren, dass sie ihn mit Gewinn an jemand anderen verkaufen können. Deshalb warnen viele, dass die Kryptowährungsbranche eine Blase ist, die bald platzen wird.

Bitcoin-Enthusiasten sind da anderer Meinung und verweisen auf den Nutzen der führenden Kryptowährung als Zahlungsmittel oder Wertspeicher. Sie argumentieren auch, dass die Knappheit des Bitcoins - nur 21 Millionen werden jemals abgebaut - ihn wertvoll macht. Knappheit ist eines der Merkmale einer nützlichen Währung.

Hieß es nicht kürzlich in den Schlagzeilen, Buffett habe seine Meinung geändert?

Das haben sie. Aber diese Geschichten waren ein wenig übertrieben. Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway hat in ein brasilianisches Fintech-Unternehmen namens Nubank investiert. Aber Bitcoin macht nur einen sehr kleinen Teil des Geschäfts von Nubank aus. Und Nubank macht nur einen sehr kleinen Teil des Investitionsportfolios von Berkshire Hathaway aus.

Tatsächlich gibt es im Portfolio von Berkshire Hathaway einige Unternehmen mit leichten Krypto-Bezügen. Das bedeutet aber nicht, dass Buffett eine große Kehrtwende vollzogen hat. Es ist nur so, dass Berkshire Hathaway in mehrere große Finanzinstitute investiert. Und der Anstieg der Kryptowährungen bedeutet, dass einige dieser Institutionen jetzt die Tür - wenn auch nur leicht - für Kryptowährungen geöffnet haben.

Solltest du Bitcoin kaufen?

Buffett ist ein sehr erfolgreicher Investor und es ist ratsam, seine Bedenken zur Kenntnis zu nehmen. Kryptowährungen sind eine relativ neue und unregulierte Branche und wir wissen nicht, was passieren wird. Bitcoin könnte die digitale Währung der Zukunft werden, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall sind noch viele Hürden zu überwinden, bevor das passiert. Diese Ungewissheit macht ihn zu einer riskanten Investition.

Deshalb lautet die goldene Regel beim Investieren in Kryptowährungen: Gib nur Geld aus, dessen Verlust du dir leisten kannst. Wenn Buffett Recht hat und der Markt komplett zusammenbricht, ist das zwar enttäuschend, aber keine Katastrophe für deine Finanzen. Wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist der Bitcoin-Preis extrem volatil und kann innerhalb weniger Monate 50 % verlieren. Als neuer Krypto-Investor musst du darauf vorbereitet sein, dass es eine Achterbahnfahrt werden kann.

Ein weiterer Grund, warum Buffett keine Bitcoins kaufen will, ist, dass er nur in Dinge investiert, die er versteht. Das ist eine solide Logik für jeden Investor. Wenn du dich entscheidest, in Bitcoin zu investieren, stelle sicher, dass du die Grundlagen der Blockchain, die Hauptrisiken von Krypto-Investitionen und die Faktoren, die sich langfristig auf die Performance von Bitcoin auswirken können, verstehst. Kaufe Bitcoin nicht, weil andere es tun - nimm dir die Zeit, die Branche selbst zu erforschen und deine eigenen Entscheidungen zu treffen.

Die Entscheidung, Bitcoin zu kaufen, hat nicht nur etwas mit dem Verständnis von Bitcoin zu tun, sondern auch mit deiner persönlichen finanziellen Situation. Wenn du andere finanziellen Ziele hast, wie z. B. deinen Notfallfonds aufzustocken oder Schulden abzubauen, solltest du dich zuerst auf diese Dinge konzentrieren. Risikoreiche Investitionen sollten nicht auf Kosten der Grundlagen gehen, die dir in der Zukunft finanzielle Sicherheit geben werden.

Der Artikel Sollte man in Bitcoin investieren? Das denkt Warren Buffett ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

