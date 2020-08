Solltest du Warren Buffetts Gold-Investition jetzt folgen, um reich in den Ruhestand zu gehen?

Warren Buffett hat es also getan: Das Orakel von Omaha hat mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway im Kontext von Gold investiert. Allerdings hat der Starinvestor natürlich nicht direkt in das Edelmetall einen Geldbetrag investiert. Nein, sondern eher auf eine Buffett-typische Art und Weise.

Wie wir aus den aktuellen Informationen und Portfoliobewegungen zum zweiten Quartal erkennen können, investierte Buffett etwas mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar in Barrick Gold. Ein Paradigmenwechsel? Ja, möglicherweise. Wobei es dennoch ein Produktivwert ist. Und nicht das Edelmetall selbst. Eine wichtige Unterscheidung, die man als Investor kennen sollte.

Jetzt fragen sich andere Anleger möglicherweise: Sollte ich auch in die Aktie von Barrick Gold investieren. Vielleicht auch, um reich und defensiv in den Ruhestand zu gehen? Eine Frage, der wir heute einmal auf den Grund gehen wollen, indem wir uns die Aktie von Barrick Gold etwas näher ansehen wollen.

Geschäftsmodell und Bewertung!

Zu Beantwortung dieser Frage werfen wir zunächst einen Blick auf das Geschäftsmodell von Barrick Gold. Die Aktie könnte dabei jetzt etwas Momentum bekommen. Gold steht schließlich bei vielen Investoren hoch im Kurs und konnte zuletzt teilweise die Marke von 2.000 US-Dollar je Feinunze hinter sich lassen. Das dürfte den Förderern wie Barrick Gold zugutekommen.

Die Diskrepanz zwischen Förderkosten und dem Verkaufspreis ist schließlich maßgeblich für den Erfolg von Barrick Gold. Und höhere Preisniveaus, ja, sogar welche auf Rekordniveau, können die Ergebnisse jetzt klettern lassen. Das ist eigentlich ein ziemlich einfaches Erfolgsrezept. Wobei man natürlich auch die Gefahr einer Korrektur im Markt nicht außen vor lassen sollte. Vor allem nicht langfristig: Gold ist in den letzten Jahren schließlich ebenfalls volatil gewesen. Und wird von Angebot und Nachfrage beeinflusst.

Gemessen an einem 2019er-Gewinn je Aktie von 3,00 Kanadischen Dollar und einem derzeitigen Aktienkurs von 35,79 Kanadischen Dollar (14.08.2020, maßgeblich für alle Kurse) beliefe sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf knapp unter 12, was grundsätzlich preiswert sein könnte. Zumal die Zeichen derzeit auf Verbesserungen stehen: Im zweiten Quartal konnte Barrick Gold den Umsatz von 2,06 Mrd. US-Dollar auf über 3 Mrd. US-Dollar steigern. Das Ergebnis je Aktie kletterte netto sogar von 0,11 US-Dollar im Vorjahr auf 0,20 US-Dollar. Das könnte auf eine erfolgreichere Zukunft hindeuten. Zumal die Goldpreise weiterhin weit oben notieren. Eine Perspektive, die zumindest kurzfristig so manchem gefallen könnte.

Eine ideale Ruhestandsaktie?

Die Frage, ob Barrick Gold allerdings auch geeignet für den Ruhestand ist, sollte etwas differenzierter betrachtet werden. Durch niedrigere Goldpreise gab es auch mal Zeiten, in denen es eben nicht so lief: Das Geschäftsjahr 2018 ist beispielsweise mit einem Verlust beendet worden, genauso wie die Jahre 2013 bis 2015. Das zeigt, dass es eine gewisse Zyklizität im Geschäftsverlauf geben kann.

Das wiederum lässt sich auch an der Dividende erkennen, die für angehende Ruheständler mit Sicherheit ebenfalls wichtig wäre: Derzeit zahlt Barrick Gold zwar quartalsweise 0,08 US-Dollar aus, die bei einem derzeitigen Kursniveau einer Dividendenrendite von 1,18 % entsprechen würden. Zugegeben, das klingt nach wenig, es könnte jetzt kurzfristig jedoch etwas Dividendenwachstum geben.

Die Historie von Barrick Gold ist aufgrund der Zyklizität jedoch auch mal von Dividendenkürzungen geprägt gewesen. Insgesamt, so erscheint es mir, könnte es bessere Alternativen geben. Ich schätze, Warren Buffett möchte bei Barrick Gold einfach das Momentum und die Möglichkeit steigender Gewinne durch höhere Goldpreise abgreifen.

Ich bleibe an der Seitenlinie …

Barrick Gold stand bei Warren Buffett jetzt auf der Kaufliste. Wobei das Volumen mit ca. einer halben Milliarde US-Dollar eher gering ist. In meinen Augen ist der Goldproduzent weiterhin zyklisch und womöglich auch anfällig für langfristig niedrigere Goldpreise. Die Dividende ist wenig konstant, könnte jedoch ein Momentum erfahren. Allerdings wäre das nichts, worauf ich meinen Ruhestand begründen wollen würde.

appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Foto: Getty Images