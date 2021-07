Sony Interactive Entertainment erwirbt Nixxes, um die PlayStation Studios-Exklusivtitel weiter zu verbessern

Das hochangesehene, in den Niederlanden ansässige Studio wird seine technische Expertise einbringen, um bei der Schaffung erstklassiger PlayStation-Spielerlebnisse zu helfen

Sony Interactive Entertainment („SIE“) gab heute bekannt, dass SIE die Übernahme von Nixxes Software B.V. („Nixxes“), einem branchenführenden niederländischen Studio mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Spieleentwicklung und -optimierung, abgeschlossen hat. Nixxes hat seinen Sitz in Utrecht, Niederlande, und wird ab sofort der PlayStation Studios Technology, Creative & Services Group beitreten, um hochwertige interne, technische und Entwicklungsfunktionen für PlayStation Studios bereitzustellen.

„Ich habe großen Respekt vor Nixxes und freue mich, dass dieses sehr erfahrene Team zu einem Teil der erstklassigen Entwicklungs-Community bei SIE wird“, sagte Hermen Hulst, Leiter von PlayStation Studios. „Sie haben sich voll und ganz der Verbesserung von Spielen und der Bereitstellung der bestmöglichen Erfahrung für Gamer verschrieben. Nixxes stellt einen großen Gewinn für alle Bereiche der PlayStation Studios dar und wird unseren Teams helfen, sich auf ihr wichtigstes Ziel zu konzentrieren, nämlich einzigartige PlayStation-Inhalte von bestmöglicher Qualität zu produzieren.“

„Wir können es kaum erwarten, an die Arbeit zu gehen und freuen uns sehr, unsere technische und Entwicklungskompetenz in ein IP-Kraftwerk wie PlayStation Studios einzubringen“, sagte Jurjen Katsman, Founder & Sr. Direktor, Entwicklung, Nixxes. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einigen der talentiertesten Teams der Branche, um den PlayStation-Fans hochwertigste Spielerlebnisse zu bieten.“

Die Bedingungen dieser Transaktion einschließlich der Übernahmekosten werden aufgrund vertraglicher Verpflichtungen nicht offengelegt.

Über Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment (SIE) ist als weltweit führender Anbieter von interaktiver und digitaler Unterhaltung für die Marke PlayStation® und deren Produkt- und Services-Familie anerkannt. PlayStation hat seit der Einführung der ursprünglichen PlayStation in Japan im Jahr 1994 Innovation auf den Markt gebracht. Zu den Produkten und Services der PlayStation-Familie gehören PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®VR, PlayStation™Store, PlayStation®Plus, PlayStation™Now und prämierte PlayStation Softwaretitel von PlayStation Studios. Mit Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien, ist SIE eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sony Group Corporation und erfüllt globale Funktionen in Kalifornien, London und Tokio.

Über Nixxes

Nixxes Software ist ein in branchenführendes niederländisches Unternehmen, das sich auf Videospieldesign, -entwicklung und Portierung von Videospielen spezialisiert hat. Seit 1999 arbeiten wir mit globalen Partnern zusammen. Unsere Arbeit wird von der Liebe zum Spielen und dem Engagement für Innovation angetrieben. Unser in Utrecht ansässiges Team ist stolz darauf, jedem Spieler unabhängig von der Plattform das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten.

„PlayStation“, „PS5“, „PS4“ und „DualSense“ sind eingetragene Marken oder Marken von Sony Interactive Entertainment Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210701005961/de/

Brian Keltner

brian.keltner@sony.com

Joelle Messianu

joelle.messianu@sony.com