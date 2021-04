Spahn bekräftigt Unterstützung für Laschet in der K-Frage

Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat seine Unterstützung für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten der Union bekräftigt.

Laschet sei als Vorsitzender der CDU der natürliche Kandidat der Union, sagte Spahn, der auch Mitglied im CDU-Präsidium ist, am Freitag im Deutschlandfunk. "Wir haben ihn im Januar zu unserem Vorsitzenden gewählt. Und jeder, der ihn da gewählt hat, wusste, dass er damit auch den Kanzlerkandidaten der CDU nominiert." Insofern wundere er sich, dass jetzt einige sagten, man müsse jetzt erst einmal hören, was die CDU wolle. "Was die CDU will, hat sie mit Armin Laschets Wahl zum Vorsitzenden entschieden", sagte Spahn. Das hätten die gewählten Führungsgremien der Partei zuletzt auch einmütig bekräftigt.

Die Frage der Kandidatur sollte noch diese Woche geklärt werden, sagte Spahn. Idealerweise sollten sich Laschet und CSU-Chef Markus Söder einigen, der seine Bereitschaft zur Kandidatur ebenfalls bekundet hatte.