Spahn - EU wird verschiedene Impfstoffe für 2022 und 2023 einkaufen

Berlin (Reuters) - Die EU wird nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn verschiedene Impfstoffe für die Jahre 2022 und 2023 einkaufen.

Es habe bei den Beratungen der EU-Gesundheitsminister am Donnerstag "sehr, sehr breite" Unterstützung für den deutschen Vorschlag gegeben, auf einen "Portfolio-Ansatz" zu setzen und nicht nur Impfstoff bei BioNTech/Pfizer zu bestellen, sagte Spahn am Freitag in Berlin. Auch die EU-Kommission sei dafür. Man wolle einen "2 plus 2" Ansatz, bei dem zwei der bestellten Impfstoffe auf der mRNA-Technologie und zwei andere auf anderen Technologien basieren sollten. Spahn forderte zudem eine bessere finanzielle Ausstattung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durch die Mitgliedsstaaten. Es sei nicht gut, dass der Anteil der privaten Finanzierung bei einigen Programmen so hoch sei.