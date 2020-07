Spahn - Gefahr zweiter Corona-Welle ist real

Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat angesichts der verstärkten Ausbreitung des Coronavirus in vielen Ländern der Welt davor gewarnt, das Risiko für Deutschland zu unterschätzen.

"Die Gefahr einer zweiten Welle ist real. Wir sollten wachsam sein und nicht übermütig sein", sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin. Man dürfe das Erreichte nicht gefährden, sagte er mit Blick auf Parties Deutscher auf Mallorca. "Wir müssen aufpassen, dass der Ballermann nicht zum zweiten Ischgl wird." Dort war der Corona-Hotspot in Österreich.