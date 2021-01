Spannende Opec-Sitzung: Klettern Ölpreise weiter nach oben?

Die Opec tagt und die Preise für das schwarze Gold ziehen weiter an. Welche Erwartungen haben die Experten an die Sitzung und die Preise in den nächsten Monaten? Wie verläuft der Jahresauftakt an den Aktienmärkten und welche Aktien stehen im Rampenlicht? Einschätzungen von Volker Meinel von der BNP Paribas im Gespräch mit Börse Stuttgart TV.