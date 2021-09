Sparkassen-Präsident - Fusion Deka/Helaba ist derzeit kein Thema

Berlin (Reuters) - Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis hat seine Hoffnung auf eine zeitnahe Fusion der Landesbank Helaba mit dem Fondsanbieter Deka aufgegeben.

"Erfolgreiche Gespräche kann man nur führen, wenn es dafür den notwendigen Willen aller Eigner gibt, die zustimmen müssen", sagte er dem "Handelsblatt" vom Mittwoch. Mit einem möglichen Zusammenschluss beider Institute beschäftige man sich erst dann, wenn die Anteilseigner das wollten. "Ich verschwende keine Managementkapazitäten auf etwas, was notwendige Teile der Eigner ausdrücklich nicht wollen." Dennoch sei die Idee eines Zentralinstituts prinzipiell richtig, um die Gruppe effizienter zu machen. "Deshalb rate ich dazu, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben."

Als Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) trommelt Schleweis seit Jahren für ein Spitzeninstitut im öffentlich-rechtlichen Finanzsektor, stößt damit aber auch in den eigenen Reihen auf Widerstand. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie hatten die DekaBank und die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) eine Fusion ausgelotet. Dies sollte Kern für ein Sparkassen-Zentralinstitut sein, an dem sich andere Landesbanken beteiligen könnten. Seit Corona liegen die Gespräche auf Eis. Schleweis signalisierte Bewegung hinter den Kulissen. "Der Prozess läuft in die richtige Richtung, aber die Geschwindigkeit müsste nach meiner Auffassung höher sein."

Auf die Frage, ob die NordLB dauerhaft allein überleben dürfte, verwies Schleweis auf eine solide Kapitalbasis. Zudem hätten Finanzaufsicht und EU-Kommission bei der NordLB-Rettung 2019 dem künftigen Geschäftsmodell der Hannoveraner zugestimmt. "Meine Auffassung ist allerdings, dass es die Landesbanken zusammen im Wettbewerb leichter hätten als jeweils allein."