Spatial kündigt Insiders’ Summit 2022 an

Insiders’ Summit 2022: Eine Veranstaltung für Entwickler von 3D-Softwareanwendungen – erfahren Sie, was es Neues bei Spatial gibt und wie Sie die Technologien des Unternehmens am besten nutzen.

Spatial Corp, der führende Anbieter von Toolkits zur 3D-Softwareentwicklung für Design-, Fertigungs- und Konstruktionslösungen und eine Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, kündigt den 3D Insiders’ Summit 2022 an, der am 7. April 2022 stattfinden wird. Die Veranstaltung findet im Eurostars Grand Central Hotel in München statt und steht allen offen, die sich für die Technologie von Spatial interessieren. Die lehrreiche Veranstaltung konzentriert sich auf technische Themen, die Entwicklern von 3D-Softwareanwendungen dabei helfen, die Nutzung der Softwareentwicklungskits von Spatial zu optimieren.

Spatial 3D Insiders' Summit 2022 (Graphic: Business Wire)

Diese Veranstaltung umfasst u. a. die folgenden lehrreichen Lektionen und Aktivitäten:

Präsentationen zu verschiedenen Initiativen von Spatial, von Plänen für spezifische Branchenabläufe und -lösungen bis hin zu Produkt-Roadmaps und branchenspezifischen Überlegungen.

Möglichkeiten, sich mit Spatial-Teammitgliedern persönlich zu treffen.

Partnerpräsentationen zu hochmodernen und innovativen Lösungen für schwierige Herausforderungen und neue Branchen.

Networking-Aktivitäten, um andere in der Softwareentwicklung und im 3D-Modellierungsbereich tätige Personen und Unternehmen kennenzulernen.

Entdecken Sie, was es Neues bei Spatial gibt, erfahren Sie mehr über die neuesten Funktionen und erhalten Sie Einblicke in zukünftige Produktpläne.

Die Registrierung ist völlig kostenlos, die Teilnehmer sind jedoch für ihre Anreise, Unterkunft und ihre Mahlzeiten außer eines Kaffees und Mittagessens am 7. April selbst verantwortlich. Melden Sie sich hier an, um mitzumachen: https://info.spatial.com/2022-insiders-summit-information-registration

Über Spatial Corp

Spatial Corp, eine Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, ist der führende Anbieter von Toolkits für die 3D-Softwareentwicklung für technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Die Toolkits von Spatial zur Softwareentwicklung für 3D-Modellierung, 3D-Visualisierung und CAD-Export helfen Anwendungsentwicklern, marktführende Produkte bereitzustellen, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Seit über 30 Jahren werden die Toolkits von Spatial zur 3D-Softwareentwicklung von vielen der weltweit anerkanntesten Softwareentwicklern, Herstellern, Forschungsinstituten und Universitäten eingesetzt. Spatial hat seinen Hauptsitz in Broomfield im US-Staat Colorado und verfügt über weitere Niederlassungen in den USA, Deutschland, Japan, China und Großbritannien. Weitere Informationen finden Sie unter www.spatial.com.

Ansprechpartner für Pressevertreter bei Spatial Corp Jeffrey Switzer

+1 774 843 6217

jeffrey.switzer@3ds.com