SPD, Grüne und FDP beginnen vertiefte Ampel-Sondierungen

Berlin (Reuters) - Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP haben am Montagmorgen in Berlin vertiefte Sondierungen zur Bildung einer Ampel-Koalition begonnen.

Demonstrativ trafen die Parteichefs der Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, zusammen mit FDP-Chef Christian Lindner und FDP-Generalsekretär Volker Wissing am Verhandlungsort auf der Berliner Messe ein. Vor den Gesprächen hatte Habeck die noch großen Differenzen in der Steuer- und Finanzpolitik mit der FDP betont. "Die roten Linien der FDP sind bekannt: keine Steuererhöhungen und keine Aufweichung der Schuldenbremse unseres Grundgesetzes", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, dem "Spiegel".

Verabredungsgemäß hatten die Sondierer der drei Parteien beim Eintreffen am Montagmorgen keine Statements abgegeben. SPD, FDP und Grüne wollen heute bis 19 Uhr (MESZ) verhandeln und erste Themenkomplexe durchsprechen. Auch am Abend wollen sich die drei Parteien nach Angaben aus Parteikreisen nicht äußern. Die Gespräche sollen am Dienstag fortgesetzt werden. Eine dritte Sondierungsrunde in dieser Woche ist am Freitag geplant. Der SPD-Vizevorsitzende Kevin Kühnert äußerte sich optimistisch, dass eine Ampel-Koalition noch in diesem Jahr gebildet wird. "Davon gehe ich sehr fest aus", sagte der frühere Juso-Chef in der ARD. "Die Gespräche haben jetzt gut begonnen, sehr vertrauensvoll."