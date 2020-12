SPLUNK - Big-Data-Aktie mit bärischem Pullback

Splunk Inc. - WKN: A1JV4H - ISIN: US8486371045 - Kurs: 172,240 $ (NASDAQ)

In der Chartbesprechung der Splunk-Aktie Anfang des Monats ging ich davon aus, dass der Wert sich zunächst etwas erholen und anschließend deutlich weiter nach unten abkippen würde. Genau das Gegenteil trat ein. Die Aktie verlor zunächst noch etwas, verfehlte die Zielzone auf der Unterseite aber deutlich, ehe eine Gegenbewegung einsetzte. Diese technische Reaktion brachte den Wert zurück an die Abrisskante bei 184,39 USD und den EMA50. Das Hoch bildete der Big-Data-Titel bei 185,73 USD aus. Nach diesem bärischen Pullback gab die Aktie aber zuletzt wieder deutlich nach.

Wie in zahlreichen anderen Fällen gilt auch hier: Der erste Anstieg ist erst einmal wenig Wert. Für einen neuen Aufwärtstrend wird ein höheres Tief und ein höheres Hoch benötigt. Beides liegt bislang nicht vor. Interessant könnte es werden, wenn die Aktie in Richtung des 61,8 %-Fibonacci-Retracements des jüngsten Anstiegs bei 164,83 USD fällt. Halten die Käufer dort dagegen, wäre ein weiterer Angriff auf die EMAs 200 und 50 möglich. Darunter schwinden die Chancen für die Bullen und die Splunk-Aktie dürfte bis an das Dezembertief bei 151,90 USD zurücksetzen. Darunter liegt ein wichtiger Zielbereich zwischen 144,50 und 143,70 USD.

Für Entspannung könnte ein Anstieg über das Zwischenhoch bei 185,73 USD sorgen. In diesem Fall wäre das Verkaufssignal von Anfang des Monats negiert und der Wert könnte in einem ersten Schritt das Gap bei 201,00 USD schließen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 2,36 2,16 2,59 Ergebnis je Aktie in USD -2,22 -0,91 -0,26 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 11,5 12,6 10,5 PEG 3,2 9,3 *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)