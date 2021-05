SQUARE - Der Chart wird immer toppiger

Square Inc. - WKN: A143D6 - ISIN: US8522341036 - Kurs: 180,140 € (XETRA)

Am vergangenen Donnerstag nach Börsenschluss meldete der Finanzdienstleister und Spezialist für mobiles Bezahlen, Square, die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal. Und einmal mehr fielen diese beeindruckend aus. Der Umsatz schoss verglichen mit dem Vorjahresquartal um 266 % auf 5,06 Mrd. USD nach oben. Selbst wenn man die Erlöse durch Bitcoin herausrechnet, fiel das Wachstum mit 44 % auf 1,55 Mrd. USD immer noch dynamisch aus. Der Bruttogewinn schoss um 79 % auf 964 Mio. USD nach oben. War im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 0,02 USD je Aktie angefallen, kam Square nun auf einen Nettogewinn von 0,41 USD je Aktie. Damit schlug das Management die Analystenprognose eines Umsatzes von 3,36 Mrd. USD und eines Gewinns je Aktie von 0,16 USD um Längen.

Auf Jahressicht erwartet der Markt einen Umsatz von über 20 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie soll auf 1,37 USD nach oben schnellen. 2022 könnte Square bereits 2 USD je Aktie verdienen. Die KGVs der Aktie liegen im dreistelligen Bereich und fallen damit hoch aus. Allerdings dürfte das durchschnittliche Gewinnwachstum in den kommenden Jahren auch rund 50 % betragen.

Aus charttechnischer Sicht sieht man auch bei der Square-Aktie Korrekturtendenzen, und das bereits seit Februar. Auch dieser Titel hat das neue Hoch im Nasdaq 100 folglich nicht mehr mitgemacht. Neutral ausgedrückt liegt eine Range zwischen 283,19 und 191,36 USD vor. Nimmt man diese Range aber unter die Lupe, zeigen sich klare Züge einer Topbildung.

Wichtig wird es für die Bullen sein, die Supportzone zwischen 201,33 und 191,36 USD auch in den kommenden Tagen und Wochen zu halten. Dort verläuft aktuell auch der EMA200. Unter 191 USD nimmt die Topbildung immer mehr Form an und Abgaben in Richtung 151,10 USD werden wahrscheinlich. Positiv wäre indes ein Anstieg über den kurzfristigen Abwärtstrend bei 240,34 USD zu werten. In diesem Fall wird ein weiterer Test der oberen Rangebegrenzung um 275/283 USD möglich.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 9,50 20,82 22,83 Ergebnis je Aktie in USD 0,44 1,37 2,01 Gewinnwachstum 211,36 % 46,72 % KGV 495 159 108 KUV 10,5 4,8 4,4 PEG 0,8 2,3 *e = erwartet

Square-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)