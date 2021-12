SQUARE - Neuer Name BLOCK, Aktie droht starker Kursverfall

Square Inc. - WKN: A143D6 - ISIN: US8522341036 - Kurs: 194,500 $ (NYSE)

Jack Dorsey steht weiter in den Schlagzeilen. Nachdem er seinen Rücktritt als CEO von Twitter angekündigt hat, folgt bei seinem "zweiten Baby", dem Zahlungsdienstleister Square, ebenfalls eine Veränderung. Das Unternehmen wird sich von Square auf Block umbenennen.

The Square stünde für das Händlergeschäft des Unternehmens. Seit 2009 hat Square aber mit der Cash App, dem Musikstreamingdienst Tidal und der Entwicklerplattform TBD54566975 weiter expandiert. Block sei nun der neue Überbegriff für diese einzelnen Segmente. Auch wird das Segment Square Crypto, in dem die Bitcoinaktivitäten von Square gebündelt sind, in Spiral umbenannt. Effektiv werden soll die Änderung am 10. Dezember. Das Börsenkürzel an der NYSE lautet weiterhin SQ. Für die Aktionäre ändert sich außer dem neuen Namen folglich nichts.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie an einer wichtigen mittelfristigen Schaltstelle angekommen. Noch ist die Korrektur, die nahezu das gesamte Jahr 2021 bestimmt, als Seitwärtsbewegung im übergeordneten Aufwärtstrend zu werten. Fällt die Aktie allerdings deutlich unter 191,36 USD, kann aus dieser Seitwärtsbewegung eine mittelfristige Topbildung werden. Kursabgaben bis hin zu 151,10 USD könnten dann die Folge sein.

Positiv ausgedrückt: Für Antizykliker bieten sich derzeit um 191,36 USD interessante Chance-Risiko-Verhältnisse für Kontertrades. Dass hierfür aber Umkehrkerzen abgewartet werden sollten, zeigt das gestrige Beispiel Workday. Im aktuell hochvolatilen Umfeld werden Supports schneller gerissen, als es einem lieb sein kann. Erholungen dürften es zudem schwer haben, über 222,92 USD hinauszukommen.

Fazit: Payment-Aktien haben es seit geraumer Zeit schwer. Die Square-Aktie notiert seit dem November unter dem wichtigen EMA50 Woche. Fällt nun auch der Support bei 191,36 USD, wären die Schleusen gen Süden erst einmal geöffnet.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 9,50 17,62 19,16 Ergebnis je Aktie in USD 0,84 1,71 1,87 Gewinnwachstum 103,57 % 9,36 % KGV 232 114 104 KUV 9,4 5,1 4,7 PEG 1,1 11,1 *e = erwartet

Square-Aktie (Wochenchart)

comdirect Aktionsadvent

Mit jedem Trade von Morgan Stanley Derivaten bis 31.12. Gewinnchance sichern. Zu gewinnen gibt es 50 iPhones 13 sowie 500 JB Kopfhörer. Jetzt teilnehmen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)