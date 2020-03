Square & Shopify: Starke Aktien … sogar während des Coronavirus!

Die Auswirkungen des Coronavirus dürften wohl vielfältiger Natur sein, auch für die Wirtschaft. Einerseits existieren direkte Belastungen und Probleme, beispielsweise in den Bereichen des produzierenden Gewerbes oder auch der Reise- und Flugunternehmen. Allerdings gibt es auch einige wenige Chancen, die vor allem auf dem Shutdown beruhen. Der Onlinehandel ist neben der Telemedizin womöglich ein Gewinner.

Zwei Namen, die man in diesem Sinne ebenfalls kennen sollte, sind Square und Shopify, bei denen sich jetzt ebenfalls Chancen ergeben. Oder langfristig ergeben werden, wenn das Coronavirus überwunden ist. Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf diese beiden Aktien. Und schauen einmal, was Investoren hierzu wissen sollten.

Square: Eigentlicher Sieger mit großem Aber …

Eine erste Aktie, die eigentlich zu den größeren Siegern der aktuellen coronabedingten Einschränkungen zählen sollte, ist Square. Grundsätzlich meiden viele Verbraucher in diesen Tagen Bargeld und Kontakt-Bezahlvarianten. Digitale Bezahldienstleistungen und kontaktlose Varianten stehen in Zeiten eines erhöhten Ansteckungsrisikos nicht so hoch im Kurs. Was auch immer an der Mär der Ansteckungsgefahr durch Bargeld dran sein mag, kann an dieser Stelle hintenan stehen.

Nichtsdestotrotz gibt es ein Manko, das Investoren von Square kennen sollten: Als Bezahldienstleister hat sich Square nämlich vor allem im US-amerikanischen Raum ein starkes Standbein im Bereich des stationären Einzelhandels aufgebaut. Neben einem starken Standbein im Restaurantbereich, wohlgemerkt: Beides Bereiche, bei denen jetzt Zahlungsvolumina wegbrechen könnten. Eben weil der Handel und die Gastronomie signifikante Einbußen zu erleiden hat.

Der grundlegenden Wachstumsgeschichte sollte das langfristig jedoch nicht schaden, zumal der Onlinehandel womöglich etwas kompensatorisch wirkt. Außerdem ist Square auch neuen Segmenten nicht abgeneigt, so wird dem Unternehmen eine gewisse Affinität zu Zahlungsdienstleistungen im Marihuana-Markt nachgesagt. Langfristig scheint der Wachstumsgeschichte daher kein Dämpfer zu drohen.

Wie das Management ebenfalls im Rahmen eines Updates zum Januar und Februar dieses Jahres bekannt gegeben hat, stieg in dieser Phase das operative Ergebnis um 47 % im Jahresvergleich. Für das erste Quartal rechnet das Management insgesamt mit Umsätzen in einer Spanne zwischen 1,3 und 1,34 Mrd. US-Dollar, das operative Ergebnis soll hingegen zwischen 515 und 525 Mio. US-Dollar liegen. Starke Zahlen, die jetzt gemessen an einer Marktkapitalisierung in Höhe von 22,8 Mrd. US-Dollar (26.03.2020, maßgeblich für alle Kurse) preiswert erscheinen könnten. Die Square-Aktie könnte daher über ein weiteres Turnaround-Potenzial verfügen.

Shopify: Mehr Leute auf der Suche nach zweitem Standbein?

Eine zweite Aktie, die sogar inmitten der Coronaviruskrise ein Profiteur sein könnte, ist die Aktie von Shopify. Der Grund hierfür ist ziemlich simpel und hängt mit den Einschränkungen im Arbeitsmarkt zusammen. Kurzarbeit und Unsicherheit prägen gegenwärtig viele Stellen. So mancher sucht womöglich nach einem Ausgleich.

Ein Ausgleich, den Shopify vielleicht in einigen Fällen liefern kann. Das Unternehmen stellt schließlich Online-Shops zur Verfügung und bietet weitere Mehrwertdienste für alle Händler. Oder eben diejenigen, die es noch werden möchten. Gerade jetzt könnten mehr ihr Glück in den Weiten des WWW versuchen. Wobei Shopify eine günstige und mit wenig Aufwand verbundene Option sein könnte. Das kann dem Unternehmen weiteres Wachstum verleihen.

Shopify ist im Geschäftsjahr 2019 aus Umsatzsicht um 47 % gewachsen und konnte 1,578 Mrd. US-Dollar an Erlösen präsentieren. Das über Shopify abgewickelte Handelsvolumen stieg hingegen um 49 % auf über 61 Mrd. US-Dollar. Prinzipiell zeigen diese Zahlen, dass Shopify eine der Hauptanlaufstellen für funktionierende Shops wird. Und dass Händler bereit sind, für diese Lösungen zu bezahlen.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung in Höhe von ca. 50 Mrd. US-Dollar ist auch diese Aktie jetzt noch etwas preiswerter. Allerdings womöglich operativ weiterhin in Topform, weshalb jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, die Aktie in den Fokus zu rücken.

Zwei Aktien für einen genaueren Blick!

Shopify und Square könnten daher zwei langfristige, starke Wachstumsaktien sein, die jetzt einen näheren Blick verdient haben. Die Geschäftsmodelle als digitaler Zahlungsdienstleister und E-Commerce-Lösungsanbieter sind und bleiben intakt. Ja, sogar echte Wachstumsmodelle. Das Coronavirus könnte daher grundsätzlich solide Chancen ermöglichen.

